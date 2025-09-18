Advertisement

لبنان

أصوات قويّة تُسمع في بعلبك... ما هي طبيعتها؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:32
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الأصوات القويّة التي تُسمع في بعلبك، ناتجة عن مفرقعات ناريّة.
