ضاهر: صيانة الشبكات وتأمين المازوت أولوية في الجنوب
18-09-2025
14:38
إستقبل
المدير العام
لمؤسسة
مياه لبنان
الجنوبي الدكتور وسيم
ضاهر
، النائب
سليم خوري
، يرافقه رئيس بلدية كفرجرة مارون
شلهوب
والمهندس ناجي عفارة.
اللقاء الذي عقد في مبنى المؤسسة عرض للآلية التي ستتبعها لتلبية حاجات البلديات ان من جهة أعمال صيانة الشبكات وخطوط التوزيع في البلدات أو من جهة الأعطال التي تطرأ على المولدات والطاقات الشمسية في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي نظراً إلى سعي المؤسسة في شكل
دوري
الى تأمين مادة المازوت لمحطات المياه والآبار.
وشدد ضاهر على "ضرورة التعاون بين المؤسسة والبلديات كافة في حملة قمع المخالفات التي بدأت بها المؤسسة في نطاق صلاحياتها"، معتبراً أن "دور البلدية يكمن في حض المشتركين على تسديد المستحقات وتسوية أوضاعهم القانونية ضمن مهلة تحددها المؤسسة لاحقاً". (الوكالة الوطنية)
