لبنان

مسيّرات فوق بلدات بقاعيّة

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:54
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات مسيّرة تُحلّق بشكل مركّز فوق بلدات: جنتا والشعرة وبدنايل، إضافة إلى عدد من قرى قضاء زحلة.
قضاء زحلة

لبنان 24

بدنايل

لبنان

زحلة

