لبنان

إسرائيل استهدفت ميناء الناقورة ومحيطه بـ4 قنابل

Lebanon 24
18-09-2025 | 15:55
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت 4 قنابل على ميناء مدينة الناقورة وعلى محيطه.
