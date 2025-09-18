27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إسرائيل استهدفت ميناء الناقورة ومحيطه بـ4 قنابل
Lebanon 24
18-09-2025
|
15:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ طائرة "
درون
" إسرائيليّة ألقت 4 قنابل على ميناء مدينة
الناقورة
وعلى محيطه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيليّة على ميناء الناقورة... من استهدف العدوّ؟
Lebanon 24
غارة إسرائيليّة على ميناء الناقورة... من استهدف العدوّ؟
19/09/2025 00:34:11
19/09/2025 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة صيادي المتن الجنوبي تدين العدوان المتكرر على ميناء الناقورة
Lebanon 24
نقابة صيادي المتن الجنوبي تدين العدوان المتكرر على ميناء الناقورة
19/09/2025 00:34:11
19/09/2025 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": حريق في محيط ميناء طرابلس لم تعرف أسبابه بعد
Lebanon 24
"لبنان 24": حريق في محيط ميناء طرابلس لم تعرف أسبابه بعد
19/09/2025 00:34:11
19/09/2025 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوات إسرائيلية تطلق 5 قنابل مضيئة في محيط تل كروم بريف القنيطرة الأوسط
Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: قوات إسرائيلية تطلق 5 قنابل مضيئة في محيط تل كروم بريف القنيطرة الأوسط
19/09/2025 00:34:11
19/09/2025 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ميناء الناقورة
لبنان 24
الناقورة
على مين
لبنان
درون
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:01 | 2025-09-18
18/09/2025 05:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية ميس الجبل: لبنان وحده يلتزم بقرار وقف إطلاق النار
Lebanon 24
بلدية ميس الجبل: لبنان وحده يلتزم بقرار وقف إطلاق النار
16:09 | 2025-09-18
18/09/2025 04:09:21
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
16:02 | 2025-09-18
18/09/2025 04:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... هذا ما فعلته الغارات الإسرائيليّة في الشهابية وبرج قلاويه (فيديو)
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... هذا ما فعلته الغارات الإسرائيليّة في الشهابية وبرج قلاويه (فيديو)
15:43 | 2025-09-18
18/09/2025 03:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات فوق بلدات بقاعيّة
Lebanon 24
مسيّرات فوق بلدات بقاعيّة
14:54 | 2025-09-18
18/09/2025 02:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
00:20 | 2025-09-18
18/09/2025 12:20:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:01 | 2025-09-18
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:09 | 2025-09-18
بلدية ميس الجبل: لبنان وحده يلتزم بقرار وقف إطلاق النار
16:02 | 2025-09-18
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
15:43 | 2025-09-18
الدمار كبير جدّاً... هذا ما فعلته الغارات الإسرائيليّة في الشهابية وبرج قلاويه (فيديو)
14:54 | 2025-09-18
مسيّرات فوق بلدات بقاعيّة
14:44 | 2025-09-18
رسوم جديدة لدخول معرض رشيد كرامي الدولي
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 00:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24