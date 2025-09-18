27
لبنان
بلدية ميس الجبل: لبنان وحده يلتزم بقرار وقف إطلاق النار
Lebanon 24
18-09-2025
|
16:09
A-
A+
وضعت بلدية
ميس الجبل
الإعتداءات
الإسرائيلية
المستمرة على
لبنان
والمتمادية، "في عهدة
السلطات اللبنانية
الرسمية وكل مدّعي السيادة والديبلوماسية خياراً لرد الاعتداءات، وايضاً نضعه في عهدة المبعوثين والوفود الأجنبية والدول الراعية لقرار وقف اطلاق النار الذي لم يطبق إلا من قبل لبنان".
إلى ذلك، باشرت البلدية العمل ازالة آثار الإعتداء الأخير في حي القندولي وعلى طريق ميس الجبل محيبيب، وفتح الطرق وتنظيفها. (الوكالة الوطنية)
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
17:01 | 2025-09-18
18/09/2025 05:01:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
Lebanon 24
السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان
16:02 | 2025-09-18
18/09/2025 04:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل استهدفت ميناء الناقورة ومحيطه بـ4 قنابل
Lebanon 24
إسرائيل استهدفت ميناء الناقورة ومحيطه بـ4 قنابل
15:55 | 2025-09-18
18/09/2025 03:55:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... هذا ما فعلته الغارات الإسرائيليّة في الشهابية وبرج قلاويه (فيديو)
Lebanon 24
الدمار كبير جدّاً... هذا ما فعلته الغارات الإسرائيليّة في الشهابية وبرج قلاويه (فيديو)
15:43 | 2025-09-18
18/09/2025 03:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرات فوق بلدات بقاعيّة
Lebanon 24
مسيّرات فوق بلدات بقاعيّة
14:54 | 2025-09-18
18/09/2025 02:54:41
Lebanon 24
Lebanon 24
