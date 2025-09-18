Advertisement

لبنان

بلدية ميس الجبل: لبنان وحده يلتزم بقرار وقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-09-2025 | 16:09
وضعت بلدية ميس الجبل الإعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والمتمادية، "في عهدة السلطات اللبنانية الرسمية وكل مدّعي السيادة والديبلوماسية خياراً لرد الاعتداءات، وايضاً نضعه في عهدة المبعوثين والوفود الأجنبية والدول الراعية لقرار وقف اطلاق النار الذي لم يطبق إلا من قبل لبنان".
إلى ذلك، باشرت البلدية العمل ازالة آثار الإعتداء الأخير في حي القندولي وعلى طريق ميس الجبل محيبيب، وفتح الطرق وتنظيفها. (الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24