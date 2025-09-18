وفد من صندوق النقد في بيروت الاثنين.. ومجلس الوزراء يدرس اليوم واردات الموازنة

Advertisement

وأوضح وزير المال ، بعد انتهاء الجلسة " اننا نحاول عدم زيادة النفقات. وسندرس الارقام النهائية، ونتوقع وصول وفد من صندوق النقد يوم الاثنين المقبل لذلك نحاول الانتهاء من مشروع الموازنة.واكد أن « بدأ يخط طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي» وأشار في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال لاتحاد الى أن «لبنان يعاني من أزمة نظام مالي وموقفنا واضح وهو حماية الودائع وحفظ الحقوق». وشدّد على أن «لا اقتصاد من دون مصارف وقطاع مصرفي سليم وحماية حقوق المودعين»، مضيفاً: «نصرّ على أن تكون موازنة 2026 متوازنة مع العمل على تحقيق فائض».