Advertisement

لبنان

وفد من صندوق النقد في بيروت الاثنين.. ومجلس الوزراء يدرس اليوم واردات الموازنة

Lebanon 24
18-09-2025 | 22:26
A-
A+
Doc-P-1418791-638938564588551868.png
Doc-P-1418791-638938564588551868.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل الحكومة في جلسة تعقدها عند الثالثة من بعد ظهر اليوم درس مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشة باب الواردات تحديدا. وهي اعلنت في مقرراتها امس " السعي لعدم زيادة الضرائب قدر الإمكان وعدم زيادة الإنفاق من دون تأمين واردات". واشارت المقررات الى" أنّ الوزراء المختصين أدلوا بملاحظاتهم على بنود الموازنة وأن هاجس الموازنة يتمثل في تحسين آلية الجباية لتغطية حاجات الوزارات والإدارات من دون تحقيق أي عجز".
Advertisement

وأوضح وزير المال ياسين جابر، بعد انتهاء الجلسة " اننا نحاول عدم زيادة النفقات. وسندرس الارقام النهائية، ونتوقع وصول وفد من صندوق النقد يوم الاثنين المقبل لذلك نحاول الانتهاء من مشروع الموازنة.

واكد أن «لبنان بدأ يخط طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي» وأشار في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية الى أن «لبنان يعاني من أزمة نظام مالي وموقفنا واضح وهو حماية الودائع وحفظ الحقوق». وشدّد على أن «لا اقتصاد من دون مصارف وقطاع مصرفي سليم وحماية حقوق المودعين»، مضيفاً: «نصرّ على أن تكون موازنة 2026 متوازنة مع العمل على تحقيق فائض».
مواضيع ذات صلة
جلسة مجلس الوزراء: ندرس الموازنة بشكل واقعي ونسعى لتأمين الواردات لسد حاجات الأسلاك التي لديها رواتب ومطالب محقة
lebanon 24
19/09/2025 09:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء غدا يستكمل درس الموازنة.. مؤتمر اعادة الإعمار رهن الاتفاق مع صندوق النقد
lebanon 24
19/09/2025 09:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت
lebanon 24
19/09/2025 09:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم موعد وصول وفد صندوق النقد إلى لبنان
lebanon 24
19/09/2025 09:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد المصارف العربية

قانون الموازنة العامة

المنتدى الإقليمي

المصارف العربية

قانون الموازنة

اتحاد المصارف

مجلس الوزراء

ياسين جابر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-09-19
01:54 | 2025-09-19
01:46 | 2025-09-19
01:45 | 2025-09-19
01:32 | 2025-09-19
01:30 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24