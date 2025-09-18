إجتماع لبناني-سوري مرتقب في بيروت لبحث ضبط الحدود والقضاء على التهريب

Advertisement

وعقب زيارة وفد رسمي سوري لبيروت ولقائه بمتري، كشف الأخير ل"النهار" أنه تم الاتفاق على سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا. وقد شُكّلت لجنتان متخصصتان، لبنانيتان-سوريتان لمتابعة العمل على معالجة المشتركة بين البلدين. وقد عقدت اللجنتان أول اجتماعاتهما في ، حيث جرى البحث في مسائل أمنية وقضائية أساسية، أبرزها قضية المفقودين اللبنانيين في سوريا والمفقودين والموقوفين السوريين في لبنان.وتقرّر عقد الاجتماع الثاني في قريباً، لمتابعة بحث هذه المسائل في قضية ضبط الحدود والقضاء على التهريب.لا يحدد متري موعداً للاجتماع المقبل، كما لا يحدد أي موعد محتمل لزيارة وفد سوري للبنان، أو أي زيارة لوفد لبناني لسوريا، وذلك ربما رهن بتقدم العمل على مسارات الملفات المفتوحة بين البلدين.ولدى سؤاله عن الملف الذي تعلق عليه القيادة وعلى رأسها الرئيس أحمد أهمية قصوى، والمتصلة بملف الموقوفين السوريين في السجون ، يجيب متري بالقول: "نعمل على وضع اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا نستند إليها في معالجة قضية الموقوفين السوريين. الإرادة السياسية عندنا قوية والمعالجة القانونية سنصل إليها بسرعة. بطبيعة الحال، لا بد لنا من وضع معايير للتمييز بين الموقوفين لدواعٍ سياسية وغير متهمين بأي نوع من الجرائم (وهم مرشحون للإفراج عنهم أو تسليمهم) والموقوفين بتهم جنائية أو بسبب الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية اللبنانية (الذين يترتب على اللبناني الإسراع في محاكمتهم). وقد لمسنا من الإخوة السوريين أنهم متفهمون لكل ذلك".لا يعلق متري أهمية على حملات التشكيك التي تعرّض لها ويقول "لسوء الحظ، نحن في بلد تكثر فيه المبالغات والتكهنات والأقاويل والإشاعات والأخبار المختلقة". ولدى سؤاله عمّن يطلقها وهل الهدف منها استهداف التقارب السوري اللبناني الحاصل أخيراً، يجيب: "لا أعرف، ربما. ولكن لا أعتقد أن الثرثرة تستطيع منع التقارب اللبناني السوري".