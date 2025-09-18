28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تكليف أورتاغوس متابعة الشقّ العسكري للورقة الأميركية
Lebanon 24
18-09-2025
|
22:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": تصل الموفدة الأميركية
مورغان أورتاغوس
إلى
بيروت
الأحد. وتعتبر الزيارة مهمّة لأنها تتابع الوضع اللبناني عن كثب، ما يدل على الاهتمام الأميركي بهذا الملف.
Advertisement
منذ تسلُّم أورتاغوس الملف اللبناني والحديث عن إبعادها والذي تبيّن أنه إشاعات، كانت زياراتها إلى بيروت متقطعة وبعيدة وذات طابع سياسي أكثر مما هو عسكري. وبعد دخول الموفد توم برّاك على الخطّ لمساعدتها تحوّل الاهتمام إلى عسكري تقني.
لا توجد على أجندة المسؤولين السياسيين أي برامج للقاء أورتاغوس. رئيس الجمهورية جوزاف عون سيغادر برفقة
وزير الخارجية
يوسف رجّي إلى
نيويورك
للمشاركة بأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولا يوجد أي لقاء معلن مع رئيس مجلس النواب
نبيه برّي
ورئيس الحكومة نواف سلام.
وتؤكّد مصادر مطلعة أن أورتاغوس باتت المكلّفة الوحيدة بمتابعة الشقّ العسكري والتقني للورقة الأميركية، وهذه هي الفرصة الأخيرة للبنان. وإدارة الرئيس
دونالد ترامب
لا تريد أن يحلّ بلبنان ما حلّ بغزة لأن الوضع في بيروت مختلف تمامًا.
تعتبر زيارة أورتاغوس مهمة، ليس فقط من حيث الإصرار على تطبيق الورقة الأميركية، بل التأسيس لشراكة أمنية أميركية - لبنانية تحضّر لها على المدى
الطويل
، وهذا ما يفسّر مناقشة الكونغرس معاهدة الدفاع المشترك التي تحدّث عنها السناتور الأميركي ليندسي غراهام من بيروت وتابعها في الكونغرس، وبالتالي دخل
لبنان
مرحلة جديدة من الاهتمام الأمني الأميركي وينتظر أن نرى كيف سيترجم لاحقًا.
مواضيع ذات صلة
أورتاغوس في لبنان الاحد: متابعة لكل خطوة يقوم بها الجيش
Lebanon 24
أورتاغوس في لبنان الاحد: متابعة لكل خطوة يقوم بها الجيش
19/09/2025 09:09:03
19/09/2025 09:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العرض العسكري في بكين: مؤشر غير رسمي على متابعة واشنطن عن كثب
Lebanon 24
خلال العرض العسكري في بكين: مؤشر غير رسمي على متابعة واشنطن عن كثب
19/09/2025 09:09:03
19/09/2025 09:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الاميركية: واشنطن ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
وزارة الخارجية الاميركية: واشنطن ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة
19/09/2025 09:09:03
19/09/2025 09:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: لبنان بانتظار ما سيحمله السفير براك والسيدة مورغان أورتاغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات
Lebanon 24
عون: لبنان بانتظار ما سيحمله السفير براك والسيدة مورغان أورتاغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات
19/09/2025 09:09:03
19/09/2025 09:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مورغان أورتاغوس
وزير الخارجية
دونالد ترامب
نبيه برّي
الجمهوري
نيويورك
جمهورية
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
02:00 | 2025-09-19
19/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه
Lebanon 24
لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه
01:54 | 2025-09-19
19/09/2025 01:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
Lebanon 24
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
01:46 | 2025-09-19
19/09/2025 01:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل حاسمة من الجيش
Lebanon 24
رسائل حاسمة من الجيش
01:45 | 2025-09-19
19/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضدّ العصابات.. عملية أمنية للجيش
Lebanon 24
ضدّ العصابات.. عملية أمنية للجيش
01:32 | 2025-09-19
19/09/2025 01:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-09-19
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
01:54 | 2025-09-19
لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه
01:46 | 2025-09-19
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
01:45 | 2025-09-19
رسائل حاسمة من الجيش
01:32 | 2025-09-19
ضدّ العصابات.. عملية أمنية للجيش
01:30 | 2025-09-19
باسيل عند سعيد... ماذا عن الانتخابات؟
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 09:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 09:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 09:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24