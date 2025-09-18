تكليف أورتاغوس متابعة الشقّ العسكري للورقة الأميركية

Advertisement

منذ تسلُّم أورتاغوس الملف اللبناني والحديث عن إبعادها والذي تبيّن أنه إشاعات، كانت زياراتها إلى بيروت متقطعة وبعيدة وذات طابع سياسي أكثر مما هو عسكري. وبعد دخول الموفد توم برّاك على الخطّ لمساعدتها تحوّل الاهتمام إلى عسكري تقني.لا توجد على أجندة المسؤولين السياسيين أي برامج للقاء أورتاغوس. رئيس الجمهورية جوزاف عون سيغادر برفقة يوسف رجّي إلى للمشاركة بأعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولا يوجد أي لقاء معلن مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام.وتؤكّد مصادر مطلعة أن أورتاغوس باتت المكلّفة الوحيدة بمتابعة الشقّ العسكري والتقني للورقة الأميركية، وهذه هي الفرصة الأخيرة للبنان. وإدارة الرئيس لا تريد أن يحلّ بلبنان ما حلّ بغزة لأن الوضع في بيروت مختلف تمامًا.تعتبر زيارة أورتاغوس مهمة، ليس فقط من حيث الإصرار على تطبيق الورقة الأميركية، بل التأسيس لشراكة أمنية أميركية - لبنانية تحضّر لها على المدى ، وهذا ما يفسّر مناقشة الكونغرس معاهدة الدفاع المشترك التي تحدّث عنها السناتور الأميركي ليندسي غراهام من بيروت وتابعها في الكونغرس، وبالتالي دخل مرحلة جديدة من الاهتمام الأمني الأميركي وينتظر أن نرى كيف سيترجم لاحقًا.