Advertisement

لبنان

اعمال تزفيت من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة.. وتحويل للسير

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1418835-638938643561595785.jpeg
Doc-P-1418835-638938643561595785.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن اعمال تزفيت تُنفذ على الطريق الممتد من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة.
Advertisement

وحسب الغرفة، فقد تم تحويل السير على المسلك المعاكس.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الرميلة باتجاه الاولي صيدا بسبب اعمال تزفيت
lebanon 24
19/09/2025 09:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن إغلاق الجيش لتقاطع كنيسة مار مخايل
lebanon 24
19/09/2025 09:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد جدرا باتجاه صيدا تسبب بازدحام سير
lebanon 24
19/09/2025 09:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
lebanon 24
19/09/2025 09:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة مار مخايل

غرفة التحكم

على الطريق

مار مخايل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-09-19
01:54 | 2025-09-19
01:46 | 2025-09-19
01:45 | 2025-09-19
01:32 | 2025-09-19
01:30 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24