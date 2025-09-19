28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعمال تزفيت من كنيسة مار مخايل باتجاه الطيونة.. وتحويل للسير
Lebanon 24
19-09-2025
|
00:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت
غرفة التحكم
المروري عن اعمال تزفيت تُنفذ
على الطريق
الممتد من
كنيسة مار مخايل
باتجاه الطيونة.
Advertisement
وحسب الغرفة، فقد تم تحويل السير على المسلك المعاكس.
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الرميلة باتجاه الاولي صيدا بسبب اعمال تزفيت
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الرميلة باتجاه الاولي صيدا بسبب اعمال تزفيت
19/09/2025 09:09:37
19/09/2025 09:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن إغلاق الجيش لتقاطع كنيسة مار مخايل
Lebanon 24
معلومات عن إغلاق الجيش لتقاطع كنيسة مار مخايل
19/09/2025 09:09:37
19/09/2025 09:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد جدرا باتجاه صيدا تسبب بازدحام سير
Lebanon 24
التحكم المروري: أعمال تزفيت على اوتوستراد جدرا باتجاه صيدا تسبب بازدحام سير
19/09/2025 09:09:37
19/09/2025 09:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع السير عند مفرق رياق على اوتوستراد بعلبك المسلك الشرقي وتحويل السير الى المسلك الغربي باتجاه بعلبك (التحكم المروري)
19/09/2025 09:09:37
19/09/2025 09:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كنيسة مار مخايل
غرفة التحكم
على الطريق
مار مخايل
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
Lebanon 24
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
02:00 | 2025-09-19
19/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه
Lebanon 24
لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه
01:54 | 2025-09-19
19/09/2025 01:54:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
Lebanon 24
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
01:46 | 2025-09-19
19/09/2025 01:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل حاسمة من الجيش
Lebanon 24
رسائل حاسمة من الجيش
01:45 | 2025-09-19
19/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضدّ العصابات.. عملية أمنية للجيش
Lebanon 24
ضدّ العصابات.. عملية أمنية للجيش
01:32 | 2025-09-19
19/09/2025 01:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
03:59 | 2025-09-18
18/09/2025 03:59:46
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:00 | 2025-09-19
تأجيل الانتخابات النيابية "أهون الشرّين"؟
01:54 | 2025-09-19
لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه
01:46 | 2025-09-19
بحضور نجوم الفن.. نقابة محترفي الموسيقى تحتفل باليوبيل الماسي
01:45 | 2025-09-19
رسائل حاسمة من الجيش
01:32 | 2025-09-19
ضدّ العصابات.. عملية أمنية للجيش
01:30 | 2025-09-19
باسيل عند سعيد... ماذا عن الانتخابات؟
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 09:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 09:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 09:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24