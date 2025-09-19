مصادرة حطب في جرد القيطع.. ورئيس الإتحاد يتوعد المعتدين على الأشجار

Advertisement

أعلن لاتحاد بلديات أن مصلحة الزراعة في ، برئاسة طه مصطفى، صادرت آلية من نوع "بيك أب" محملة بالحطب، بعد عملية تعقب ومراقبة مباشرة نفذها المحامي محمد البعريني، بمؤازرة مراكز الأحراش التابعة للمصلحة.وخلال وجوده في موقع المصادرة، وجه البعريني تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: "كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأشجار ستُقطع يده قبل أن يقطع شجرة. هذه الأرض أمانة وسنقف سداً منيعاً لحمايتها."وأشار البيان إلى أن أجرى اتصالاً بالبعريني مهنئاً، مؤكداً أن "النزول الشخصي لرئيس الاتحاد إلى أرض الواقع ليلاً لتعقب المخالفين يُكبر القلب"، مشدداً على وقوف الوزارة إلى جانب جهود الاتحاد في حماية البيئة والغطاء الحرجي في عكار.