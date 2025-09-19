Advertisement

لبنان

مصادرة حطب في جرد القيطع.. ورئيس الإتحاد يتوعد المعتدين على الأشجار

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:50
أعلن المكتب الإعلامي لاتحاد بلديات جرد القيطع أن مصلحة الزراعة في عكار، برئاسة طه مصطفى، صادرت آلية من نوع "بيك أب" محملة بالحطب، بعد عملية تعقب ومراقبة مباشرة نفذها رئيس الاتحاد المحامي محمد البعريني، بمؤازرة مراكز الأحراش التابعة للمصلحة.
وخلال وجوده في موقع المصادرة، وجه البعريني تحذيراً شديد اللهجة قائلاً: "كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأشجار ستُقطع يده قبل أن يقطع شجرة. هذه الأرض أمانة وسنقف سداً منيعاً لحمايتها."

وأشار البيان إلى أن وزير الزراعة نزار هاني أجرى اتصالاً بالبعريني مهنئاً، مؤكداً أن "النزول الشخصي لرئيس الاتحاد إلى أرض الواقع ليلاً لتعقب المخالفين يُكبر القلب"، مشدداً على وقوف الوزارة إلى جانب جهود الاتحاد في حماية البيئة والغطاء الحرجي في عكار.
