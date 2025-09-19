Advertisement

لبنان

رسالة اسرائيلية بالنار قبيل اجتماع الناقورة الاحد والجيش يتهم العدو بعرقلة عمله

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
19-09-2025 | 01:00
Doc-P-1418842-638938657322449170.png
Doc-P-1418842-638938657322449170.png photos 0
استبق العدو الاسرائيلي وصول الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى لبنان لعقد لقاءات عسكرية لمناقشة جديد خطة حصرية السلاح بيد الدولة ، بتصعيد عدوانه على عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية، قصفا وتدميرا، ما تسبب بنزوح اعداد اضافية من المواطنين.
وبحسب مصادر رسمية، فان هذا  الموضوع سيكون محور اتصالات رئيس الجمهورية جوزاف  عون في نيويورك خلال مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ، وأن التعليمات ستكون بالغة الوضوح للوفد العسكري اللبناني لجهة اثارة هذا الملف في اجتماع لجنة" الميكانيزم" بعد غد الاحد في الناقورة برئاسة مورغان اورتاغوس.

وبحسب  مصدر سياسي بارز فإنّ الاعتداء الإسرائيلي على الجنوب تجاوز اعتباره خروقات عادية، خصوصاً انّه أتى على أبواب اجتماع أعضاء الخماسية الأحد المقبل ، ولا  يمكن فصله عن ضربة قطر والعدوان على اليمن والرسائل إلى منطقة الشرق الأوسط".

ولفتت المصادر إلى "انّ العدو الإسرائيلي أراد مرّة جديدة أن يوجّه رسالة بالنار مفادها انّه لا يحترم آلية اتفاق وقف الأعمال العدائية، وانّه مصمم على مواصلة التفلّت منها وامتلاك حرّية الحركة في لبنان".

واشار المصدر " الى ان  العدو  الاسرائيلي لم يوفّر في اعتداءاته الجيش  أيضاً، إذ ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلتين صوتيّتين على سطح مكتب استخبارات الجيش الواقع ضمن ميناء الناقورة، وعلى حرم الميناء".

وأدرجت مصادر مطّلعة غارات أمس"في سياق الضغط على الجيش اللبناني لتنفيذ خطّة سحب السلاح بالقوة". علماً أنّ ردّ الجيش على الغارات، قال بوضوح" إنّ ما تقوم به إسرائيل يعرقل عمله لأجل إنجاز مهمّة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني".

في المقابل، اشار مصدر ديبلوماسي الى " أن أورتاغوس باتت المكلّفة الوحيدة بمتابعة الشقّ العسكري والتقني للورقة الأميركية، وهذه هي الفرصة الأخيرة للبنان. وإدارة الرئيس دونالد ترامب لا تريد أن يحلّ بلبنان ما حلّ بغزة لأن الوضع في بيروت مختلف تمامًا".
المصدر: خاص لبنان24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24