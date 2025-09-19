رسالة اسرائيلية بالنار قبيل اجتماع الناقورة الاحد والجيش يتهم العدو بعرقلة عمله

Advertisement

وبحسب مصادر رسمية، فان هذا الموضوع سيكون محور اتصالات رئيس الجمهورية جوزاف عون في نيويورك خلال مشاركته في اعمال الجمعية العمومية للامم المتحدة ، وأن التعليمات ستكون بالغة الوضوح للوفد العسكري اللبناني لجهة اثارة هذا الملف في اجتماع لجنة" الميكانيزم" بعد غد الاحد في الناقورة برئاسة مورغان اورتاغوس.وبحسب مصدر سياسي بارز فإنّ الاعتداء على الجنوب تجاوز اعتباره خروقات عادية، خصوصاً انّه أتى على أبواب اجتماع أعضاء الخماسية الأحد المقبل ، ولا يمكن فصله عن ضربة قطر والعدوان على اليمن والرسائل إلى منطقة ".ولفتت المصادر إلى "انّ العدو الإسرائيلي أراد مرّة جديدة أن يوجّه رسالة بالنار مفادها انّه لا يحترم آلية اتفاق وقف الأعمال العدائية، وانّه مصمم على مواصلة التفلّت منها وامتلاك حرّية الحركة في لبنان".واشار المصدر " الى ان العدو الاسرائيلي لم يوفّر في اعتداءاته الجيش أيضاً، إذ ألقت محلّقة إسرائيلية قنبلتين صوتيّتين على سطح مكتب استخبارات الجيش الواقع ضمن ميناء الناقورة، وعلى حرم الميناء".وأدرجت مصادر مطّلعة غارات أمس"في سياق الضغط على لتنفيذ خطّة سحب السلاح بالقوة". علماً أنّ ردّ الجيش على الغارات، قال بوضوح" إنّ ما تقوم به يعرقل عمله لأجل إنجاز مهمّة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني".في المقابل، اشار مصدر ديبلوماسي الى " أن أورتاغوس باتت المكلّفة الوحيدة بمتابعة الشقّ العسكري والتقني للورقة الأميركية، وهذه هي الفرصة الأخيرة للبنان. وإدارة الرئيس لا تريد أن يحلّ بلبنان ما حلّ بغزة لأن الوضع في مختلف تمامًا".