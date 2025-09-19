رصد لمكالمة بين وزيرين: جميعهم يريدون التأجيل

Advertisement

روى مصدر إستشاري أنه رصد إتصالا هاتفيا "عن طريق الصدفة" بين وزيرين في الحكومة الحالية، وإستنتج أن الوزيرين متأكدان أن الجو داخل وحتى داخل مجلس النواب يتجه نحو تأجيل الإنتخابات النيابية .وبحسب المصدر قال احد الوزيرين لزميله عبر الهاتف "ليش بدن يحملونا التأجيل إلنا، يحملوها هني، مش هني ما بدهن إنتخاب المغتربين وما بدن يعدلوا القانون الحالي، خليها تطلع منهن، نحنا بدنا الإنتخابات، هني بدهن، وآداء زملائنا في عدم تقديم أي مشروع قانون للتعديل يدل على ذلك".اضاف الوزير لزميله" أنا متأكد أن لن يسمح هذه المرة بإقتراع المغتربين".من هنا، ختم المصدر، "نفهم أن هناك شريحة كبيرة وزارية ونيابية يهمها تأجيل الانتخابات، وكل طرف لسبب معين".