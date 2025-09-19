30
لبنان
بالصور.. العسكريون المتقاعدون يتحركون مجددا وقطع لبعض الطرقات
Lebanon 24
19-09-2025
|
03:00
A-
A+
\
A+
A-
يتحضر عدد من العسكريين المتقاعدين لتجديد اعتصامهم، وذلك رفضا للقرارات الحكومية المتعلقة برواتبهم.
ففي
حلبا
، أقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على إقفال مالية حلبا،
صباح اليوم
، الجمعة.
كما ويتجمع عدد منهم عند مدخل بعلبك- الجبلي تحضيرا لاعتصام رفضاً لقرارات الحكومة.
وتتحضر مجموعات كبيرة من العسكريين المتقاعدين في عدد من المناطق البقاعية للاعتصام عند تقاطع
رياق
-المنذر وتل عمارة ومستديرة شتورا.
وتم قطع الطريق عند مفترق رياق علي النهري من قبل العسكريين المتقاعدين باتجاه
زحلة
وسط حضور للجيش والسير سالك على خط واحد.
وقطع عدد منهم طريق
مصرف لبنان
في
طرابلس
والبحصاص البالما لبعض الوقت.
يأتي ذلك بعد تحرّك أقامه العسكريون المتقاعدون في
بيروت
، اعتراضاً على عدم تلبية مطالبهم خصوصاً لناحية إعادة النظر برواتبهم وذلك بعد سلسلة وقفات ومناشدات لم تلقَ أي آذانٍ صاغية.
