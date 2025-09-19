Advertisement

لبنان

بالصور.. العسكريون المتقاعدون يتحركون مجددا وقطع لبعض الطرقات

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:00
A-
A+
\
Doc-P-1418849-638938673191601731.png
Doc-P-1418849-638938673191601731.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتحضر عدد من العسكريين المتقاعدين لتجديد اعتصامهم، وذلك رفضا للقرارات الحكومية المتعلقة برواتبهم.
 
ففي حلبا، أقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على إقفال مالية حلبا، صباح اليوم، الجمعة.
Advertisement
 
كما ويتجمع عدد منهم عند مدخل بعلبك- الجبلي تحضيرا لاعتصام  رفضاً لقرارات الحكومة.
 
وتتحضر مجموعات كبيرة من العسكريين المتقاعدين في عدد من المناطق البقاعية للاعتصام عند تقاطع رياق -المنذر وتل عمارة ومستديرة شتورا.
 
وتم قطع الطريق عند مفترق رياق علي النهري من قبل العسكريين المتقاعدين باتجاه زحلة وسط حضور للجيش والسير سالك على خط واحد.
 
وقطع عدد منهم طريق مصرف لبنان في طرابلس والبحصاص البالما لبعض الوقت.
 
يأتي ذلك بعد تحرّك أقامه العسكريون المتقاعدون في بيروت، اعتراضاً على عدم تلبية مطالبهم خصوصاً لناحية إعادة النظر برواتبهم وذلك بعد سلسلة وقفات ومناشدات لم تلقَ أي آذانٍ صاغية.
مواضيع ذات صلة
العسكريون المتقاعدون يقطعون الطريق عند جسر الرينغ
lebanon 24
19/09/2025 11:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون يحاولون اقتحام السراي الحكومي
lebanon 24
19/09/2025 11:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء الجنوب: العسكريون المتقاعدون يجددون العهد لحماية الحقوق والكرامة
lebanon 24
19/09/2025 11:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24
العسكريون المتقاعدون: لسنا مواطنين من درجة ثانية
lebanon 24
19/09/2025 11:51:42 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

مصرف لبنان

تل عمارة

البقاعي

البحصاص

البقاع

طرابلس

بقاعية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-19
04:33 | 2025-09-19
04:32 | 2025-09-19
04:25 | 2025-09-19
04:23 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24