بالصور.. العسكريون المتقاعدون يتحركون مجددا وقطع لبعض الطرقات

يتحضر عدد من العسكريين المتقاعدين لتجديد اعتصامهم، وذلك رفضا للقرارات الحكومية المتعلقة برواتبهم.

ففي ، أقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على إقفال مالية حلبا، ، الجمعة.

كما ويتجمع عدد منهم عند مدخل بعلبك- الجبلي تحضيرا لاعتصام رفضاً لقرارات الحكومة.

وتتحضر مجموعات كبيرة من العسكريين المتقاعدين في عدد من المناطق البقاعية للاعتصام عند تقاطع -المنذر وتل عمارة ومستديرة شتورا.

وتم قطع الطريق عند مفترق رياق علي النهري من قبل العسكريين المتقاعدين باتجاه وسط حضور للجيش والسير سالك على خط واحد.

وقطع عدد منهم طريق في والبحصاص البالما لبعض الوقت.