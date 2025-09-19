Advertisement

لبنان

باسيل عند سعيد... ماذا عن الانتخابات؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 01:30
لفت مصدر مواكب للحراك السياسي في جبيل،  الى أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بعث برسائل عبر مقربين من النائب السابق فارس سعيد مفادها أنه يرغب بزيارته في دارته في قرطبا في أثناء جولة باسيل الأحد المقبل في قرطبا وبلدات جرد جبيل الشمالي.
 وأشار المصدر الى أن هذه الزيارة ستكون بالنسبة لسعيد بروتوكولية تقليدية، كونه شخصية سياسية وبيته مفتوح للجميع في قرطبا منذ عقود ، وأن اللقاء سيكون عاديا ولن يتم التطرق فيه الى أي من الأحاديث السياسية أو الإنتخابية كون سعيد كان ولا يزال على مسافة بعيدة من أفكار "التيار" وخياراته وتحالفاته في الداخل اللبناني ، ولكن في الوقت عينه لا يمنع هذا الإختلاف من إستقبال باسيل والترحيب به إنطلاقاً من العادات والتقاليد اللبنانية المتوارثة.

وختم  المصدر "أن لا تحالف سياسيا أو إنتخابيا ستفرضه هذه الزيارة الأحد المقبل" .
 
المصدر: خاص لبنان24
