باسيل عند سعيد... ماذا عن الانتخابات؟

وأشار المصدر الى أن هذه الزيارة ستكون بالنسبة لسعيد بروتوكولية تقليدية، كونه شخصية سياسية وبيته مفتوح للجميع في قرطبا منذ عقود ، وأن اللقاء سيكون عاديا ولن يتم التطرق فيه الى أي من الأحاديث السياسية أو الإنتخابية كون سعيد كان ولا يزال على مسافة بعيدة من أفكار " " وخياراته وتحالفاته في الداخل اللبناني ، ولكن في الوقت عينه لا يمنع هذا الإختلاف من إستقبال باسيل والترحيب به إنطلاقاً من العادات والتقاليد المتوارثة.وختم المصدر "أن لا تحالف سياسيا أو إنتخابيا ستفرضه هذه الزيارة الأحد المقبل" .