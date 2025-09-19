لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه

أقدم مهربو بشر عبر المعابر غير الشرعية على استغلال مواطن سوري في الأربعين من عمره، إذ أوهموه بقدرته على الوصول إلى مقابل 400 دولار أميركي.

وبعد أن استولوا على المبلغ وجميع مقتنياته، تخلوا عنه وتركوه من دون مال، حسب مندوبة " ".



وعُثر على الضحية مرمياً في الشارع عند دوار ، حيث ناشد المارة والجمعيات الإنسانية التدخل لتقديم المساعدة له.