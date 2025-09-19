Advertisement

لتهريبه إلى لبنان.. احتالوا عليه وسرقوه

19-09-2025 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1418859-638938689617656476.png
Doc-P-1418859-638938689617656476.png photos 0
أقدم مهربو بشر عبر المعابر غير الشرعية على استغلال مواطن سوري في الأربعين من عمره، إذ أوهموه بقدرته على الوصول إلى بيروت مقابل 400 دولار أميركي.
وبعد أن استولوا على المبلغ وجميع مقتنياته، تخلوا عنه وتركوه من دون مال، حسب مندوبة "لبنان24".

وعُثر على الضحية مرمياً في الشارع عند دوار العبدة، حيث ناشد المارة والجمعيات الإنسانية التدخل لتقديم المساعدة له.
لبنان24

العبدة

بيروت

لبنان

الشرع

ساني

رميا

