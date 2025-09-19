الخازن: الغارات جنوبًا اعتداء سافر على السيادة

Advertisement

تعيقًا على الاسرائيلية أمس على قرى الجنوب، أصدر الوزير السابق وديع بيانًا دان الغارات المتواصلة على بلدات جنوب الليطاني، واعتبرها "اعتداء سافرا على السيادة وجريمة حرب مكتملة الأركان، تُنفذ في ظل غيابٍ فاضح لأيّ ضمانات دولية، وصمت غير مبرّر من اللجنة الخماسية، لا سيما التي يفترض بها تفعيل آليات الردع المنصوص عليها في القرار 1701".وراى ان "الاستهداف المباشر للمدنيين يمثّل خرقاً صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والقرار 1701، في ما تجاوزت خروقات العدو 4530 خرق موثّق من دون أي رد حاسم، ما يعرقل عمدا انتشار جنوب الليطاني ويهدّد الاستقرار الإقليمي برمّته".وختم: "إننا إذ نُحمّل ومجلس الأمن والدول الكبرى المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات، ندعوهم إلى تحرّك فوري وملموس لوقفها، وفرض عقوبات رادعة على ، وضمان التطبيق الفعلي للقرار 1701".