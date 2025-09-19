Advertisement

لبنان

الخازن: الغارات جنوبًا اعتداء سافر على السيادة

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:12
تعيقًا على الغارات الاسرائيلية أمس على قرى الجنوب، أصدر الوزير السابق وديع الخازن بيانًا دان الغارات الإسرائيلية المتواصلة على بلدات جنوب الليطاني، واعتبرها "اعتداء سافرا على السيادة اللبنانية وجريمة حرب مكتملة الأركان، تُنفذ في ظل غيابٍ فاضح لأيّ ضمانات دولية، وصمت غير مبرّر من اللجنة الخماسية، لا سيما الولايات المتحدة التي يفترض بها تفعيل آليات الردع المنصوص عليها في القرار 1701".
وراى ان "الاستهداف المباشر للمدنيين يمثّل خرقاً صارخا للقوانين والمواثيق الدولية والقرار 1701، في ما تجاوزت خروقات العدو الإسرائيلي 4530 خرق موثّق من دون أي رد حاسم، ما يعرقل عمدا انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني ويهدّد الاستقرار الإقليمي برمّته".

وختم: "إننا إذ نُحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاعتداءات، ندعوهم إلى تحرّك فوري وملموس لوقفها، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل، وضمان التطبيق الفعلي للقرار 1701".
 
(الوكالة الوطنية)

الولايات المتحدة

الوكالة الوطنية

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

اللبنانية

