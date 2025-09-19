في سيدني.. تكريم للإعلامية شادية الحاج

بمبادرة من عضوي زخيا وسعود أبو سِمِن، كرّم كانتربري – بانكستاون في سيدني، الإعلامية والأديبة والمفكرة شاديا الحاج.

ومُنحت الحاج شهادة تقديرية عربون وفاء لمسيرتها الإعلامية والثقافية الممتدة على مدى أكثر من 15 عاماً.



كان التكريم، بحضور رئيس المجلس بلال وأعضاء المجلس كافة، إلى جانب حشد من الإعلاميين وممثلي الصحافة العربية والأوسترالية.



وأعربت الحاج عن اعتزازها بهذا التكريم "الذي يكلّل سنوات عمل بدأت بإطلاق "يوم فيروز" في أوستراليا في 18 تشرين الثاني 2011"، مؤكدة أن "الفنون تمثل غذاءً روحياً تحتاج إليه المجتمعات، وأن الحفاظ على التراث هو استثمار في الأجيال المقبلة".



وقالت: "جيل يدعونا إلى العمل بصمت مدوٍ للحفاظ على تراثه وأصوله، وإن نجحنا في هذه المهمة نكون قد بنينا جيلاً واعداً وفتحنا مدرسةً وأغلقنا سجوناً."



وشكرت للمجلس البلدي في بانكستاون مبادرته، مشددة على "استمرار رسالتها الثقافية والفنية عبر محطات جديدة في خدمة الفنون والتراث".