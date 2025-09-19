Advertisement

لبنان

أسعار المحروقات في لبنان إلى ارتفاع.. كيف أصبحت؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:21
A-
A+
Doc-P-1418866-638938707022837980.jpg
Doc-P-1418866-638938707022837980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ليرة لبنانية صباح اليوم، والمازوت 11000 ليرة، بينما سعر الغاز بقي مستقرًا.
Advertisement

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1493.000 ليرة لبنانية.
 
البنزين 98 أوكتان: 1533.000 ليرة لبنانية.

المازوت: 1370.000 ليرة لبنانية.

الغاز: 1029.000 ليرة لبنانية.
مواضيع ذات صلة
انخفاض بأسعار المحروقات... كيف أصبحت؟
lebanon 24
19/09/2025 11:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار المحروقات صباح اليوم.. ماذا عن الغاز؟
lebanon 24
19/09/2025 11:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
19/09/2025 11:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
lebanon 24
19/09/2025 11:53:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

ليرة لبنانية

صباح اليوم

الغاز

أوكتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-19
04:33 | 2025-09-19
04:32 | 2025-09-19
04:25 | 2025-09-19
04:23 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24