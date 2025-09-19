أسعار المحروقات في لبنان إلى ارتفاع.. كيف أصبحت؟

Advertisement

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 7000 ، والمازوت 11000 ليرة، بينما سعر بقي مستقرًا.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1493.000 ليرة لبنانية.البنزين 98 أوكتان: 1533.000 ليرة لبنانية.المازوت: 1370.000 ليرة لبنانية.الغاز: 1029.000 ليرة لبنانية.