بعد 46 مذكرة توقيف غيابية.. القبض "الأسمر"

متابعة للجهود التي تبذل في ملاحقة تجار المخدرات، صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، أعلنت فيه إلقاء القبض على أحد المطلوبين الصادر بحقه 46 مذكرة توقيف غيابية، ونص البيان على ما يلي:"متابعةً لجهودها في ملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت لأمن الدولة - مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة، من توقيف اللبناني (م.ش.) الملقب بـ" " بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨، وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم الإتجار بالمخدرات، وبحقّه ٤٦ مذكرة توقيف غيابية.وقد ضُبطت بحوزته كميات من المواد والحبوب المخدّرة، بالإضافةً إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.وخلال التحقيق، إعترف بما نسب إليه، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص".