Advertisement

لبنان

بعد 46 مذكرة توقيف غيابية.. القبض "الأسمر"

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1418869-638938712315725488.png
Doc-P-1418869-638938712315725488.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
متابعة للجهود التي تبذل في ملاحقة تجار المخدرات، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أعلنت فيه إلقاء القبض على أحد المطلوبين الصادر بحقه 46 مذكرة توقيف غيابية، ونص البيان على ما يلي:
Advertisement

"متابعةً لجهودها في ملاحقة شبكات الإتجار بالمخدرات، وبنتيجة عملية رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت المديرية العامة لأمن الدولة - مديرية الإستعلام والعمليات الخاصة، من توقيف اللبناني (م.ش.) الملقب بـ"الأسمر" بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٨، وهو أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرم الإتجار بالمخدرات، وبحقّه ٤٦ مذكرة توقيف غيابية.

وقد ضُبطت بحوزته كميات من المواد والحبوب المخدّرة، بالإضافةً إلى مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.

وخلال التحقيق، إعترف بما نسب إليه، وأُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
إصدار مذكرة توقيف ضدّ بشار الأسد
lebanon 24
19/09/2025 11:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: توقيف أحد أخطر المطلوبين.. كم مذكرة بحقه؟!
lebanon 24
19/09/2025 11:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد بشار الأسد (العربية)
lebanon 24
19/09/2025 11:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"صرخة المودعين" بحثت مع الأسمر في استرداد الحقوق
lebanon 24
19/09/2025 11:53:11 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

قسم الإعلام

أمن الدولة

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

الأسمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-19
04:33 | 2025-09-19
04:32 | 2025-09-19
04:25 | 2025-09-19
04:23 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24