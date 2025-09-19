المخدرات والاعتداءات الاسرائيلية.. هيكل أطلع عون على آخر التطورات الأمنية

Advertisement

أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة من اللقاءات منذ الصباح، حيث التقى عدد من المسؤولين خلال الساعات الأخيرة، وتابع الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع من العماد رودولف هيكل على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات، كما تناول التطورات المتعلقة بالاعتداءات التي استهدفت أمس عددًا من البلدات والقرى الجنوبية.دبلوماسيًا، استقبل الرئيس سفيرة الأميركية في ، Lisa Johnson، في زيارة وداعية، وأشاد بالجهود التي بذلتها خلال فترة عملها لتعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية-الأميركية على مختلف الصعد.كما أطلع والمياه جو صدّي الرئيس على نتائج محادثاته في مع المسؤولين في شركة "توتال"، والمتعلقة بملف التنقيب عن في الحقول ، في خطوة تؤكد متابعة لبنان لمسار الطاقة والاستثمارات المرتبطة به.