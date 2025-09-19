Advertisement

لبنان

المخدرات والاعتداءات الاسرائيلية.. هيكل أطلع عون على آخر التطورات الأمنية

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:45
Doc-P-1418873-638938731546162296.png
Doc-P-1418873-638938731546162296.png photos 0
أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة من اللقاءات منذ الصباح، حيث التقى عدد من المسؤولين خلال الساعات الأخيرة، وتابع الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات، كما تناول التطورات المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عددًا من البلدات والقرى الجنوبية.
دبلوماسيًا، استقبل الرئيس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، Lisa Johnson، في زيارة وداعية، وأشاد بالجهود التي بذلتها خلال فترة عملها لتعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية-الأميركية على مختلف الصعد.

كما أطلع وزير الطاقة والمياه جو صدّي الرئيس على نتائج محادثاته في باريس مع المسؤولين في شركة "توتال"، والمتعلقة بملف التنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية، في خطوة تؤكد متابعة لبنان لمسار الطاقة والاستثمارات المرتبطة به.
 
