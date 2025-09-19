30
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المخدرات والاعتداءات الاسرائيلية.. هيكل أطلع عون على آخر التطورات الأمنية
Lebanon 24
19-09-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى رئيس الجمهورية جوزاف عون سلسلة من اللقاءات منذ الصباح، حيث التقى عدد من المسؤولين خلال الساعات الأخيرة، وتابع الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع من
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل على ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات، كما تناول التطورات المتعلقة بالاعتداءات
الإسرائيلية
التي استهدفت أمس عددًا من البلدات والقرى الجنوبية.
Advertisement
دبلوماسيًا، استقبل الرئيس سفيرة
الولايات المتحدة
الأميركية في
لبنان
، Lisa Johnson، في زيارة وداعية، وأشاد بالجهود التي بذلتها خلال فترة عملها لتعزيز وتطوير العلاقات اللبنانية-الأميركية على مختلف الصعد.
كما أطلع
وزير الطاقة
والمياه جو صدّي الرئيس على نتائج محادثاته في
باريس
مع المسؤولين في شركة "توتال"، والمتعلقة بملف التنقيب عن
الغاز
في الحقول
اللبنانية
، في خطوة تؤكد متابعة لبنان لمسار الطاقة والاستثمارات المرتبطة به.
مواضيع ذات صلة
الرئاسة اللبنانية: عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدداً من البلدات والقرى الجنوبية
Lebanon 24
الرئاسة اللبنانية: عون عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في البلاد واطّلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدداً من البلدات والقرى الجنوبية
19/09/2025 11:53:17
19/09/2025 11:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر مطلع: حماس معنية بإنهاء الحرب ومنع السيطرة الأمنية على قطاع غزة
Lebanon 24
مصدر مطلع: حماس معنية بإنهاء الحرب ومنع السيطرة الأمنية على قطاع غزة
19/09/2025 11:53:17
19/09/2025 11:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلنسكي: مستعدون لوقف إطلاق نار حقيقي ولإقامة هيكل أمني جديد
Lebanon 24
زيلنسكي: مستعدون لوقف إطلاق نار حقيقي ولإقامة هيكل أمني جديد
19/09/2025 11:53:17
19/09/2025 11:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عون إطلع من رسامني على خطة تطوير قطاع الطيران المدني
Lebanon 24
عون إطلع من رسامني على خطة تطوير قطاع الطيران المدني
19/09/2025 11:53:17
19/09/2025 11:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزير الطاقة
الإسرائيلية
قائد الجيش
الإسرائيلي
اللبنانية
دبلوماسي
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
Lebanon 24
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
04:30 | 2025-09-19
19/09/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام
Lebanon 24
بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام
04:33 | 2025-09-19
19/09/2025 04:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب.. ثناء على بلدية جزين للعدول عن هذا القرار!
Lebanon 24
أيوب.. ثناء على بلدية جزين للعدول عن هذا القرار!
04:32 | 2025-09-19
19/09/2025 04:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
Lebanon 24
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
04:25 | 2025-09-19
19/09/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني
Lebanon 24
من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني
04:23 | 2025-09-19
19/09/2025 04:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-09-19
لبنان يكتب فصلاً جديداً "بلا ألغام وقنابل عنقودية"
04:33 | 2025-09-19
بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام
04:32 | 2025-09-19
أيوب.. ثناء على بلدية جزين للعدول عن هذا القرار!
04:25 | 2025-09-19
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
04:23 | 2025-09-19
من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني
04:19 | 2025-09-19
رفض مخاتير طرابلس توقيف مختارة الميناء.. والرافعي تتعهد بمتابعة القضية
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 11:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 11:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 11:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24