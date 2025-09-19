Advertisement

لبنان

احذروا.. عمليات احتيال مع عودة السوريين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-09-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1418875-638938721412957218.png
Doc-P-1418875-638938721412957218.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مع تصاعد نشاط المحتالين على المنصات الرقمية، حذّر مصدر في المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين عبر "لبنان24" من حساب مزيّف على "تيك توك" ينتحل صفة المفوضيّة ويقدّم نفسه كمصدر رسمي للاستشارات والخدمات. 
Advertisement

المصدر شدّد على أنّ المفوضيّة لا تستخدم "تيك توك" أو أي حسابات شخصية لمتابعة الشكاوى أو تقديم الخدمات، وأنّ المعلومات الصحيحة تصدر حصراً عبر الموقع الرسمي والقنوات الموثّقة أو الرسائل النصية المباشرة، داعيًا المتابعين إلى الحذر من أي حسابات غير رسمية قد تعرّضهم للاحتيال أو الاستغلال.

وحسب المصدر، فإنّ هذه التحركات تأتي بالتوازي مع عودة السوريين إلى بلادهم، حيث يحاول أصحاب هذه الصفحات الوهمية التستر وراء المفوضية بغية الحصول على أموال بشكل غير شرعي من أشخاص يريدون الحصول على استفسارات معينة.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
عمليات احتيال الكترونية.. تحذير من استخدام هذا التطبيق
lebanon 24
19/09/2025 11:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي آيفون... احتيال جديد قد يستهدفكم!
lebanon 24
19/09/2025 11:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مع إطلاق آيفون 17.. تحذير من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني
lebanon 24
19/09/2025 11:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد لسكاي نيوز عربية: الوضع في سوريا اختلف جدا بعد سقوط الأسد مما مهّد لبدء عمليات عودة السوريين
lebanon 24
19/09/2025 11:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

لبنان24

تالين

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-19
04:33 | 2025-09-19
04:32 | 2025-09-19
04:25 | 2025-09-19
04:23 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24