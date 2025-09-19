احذروا.. عمليات احتيال مع عودة السوريين

Advertisement

مع تصاعد نشاط المحتالين على المنصات الرقمية، حذّر مصدر في المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين عبر " " من حساب مزيّف على "تيك توك" ينتحل صفة المفوضيّة ويقدّم نفسه كمصدر رسمي للاستشارات والخدمات.المصدر شدّد على أنّ المفوضيّة لا تستخدم "تيك توك" أو أي حسابات شخصية لمتابعة الشكاوى أو تقديم الخدمات، وأنّ المعلومات الصحيحة تصدر حصراً عبر الموقع الرسمي والقنوات الموثّقة أو الرسائل النصية المباشرة، داعيًا المتابعين إلى الحذر من أي حسابات غير رسمية قد تعرّضهم للاحتيال أو الاستغلال.وحسب المصدر، فإنّ هذه التحركات تأتي بالتوازي مع عودة السوريين إلى بلادهم، حيث يحاول أصحاب هذه الصفحات الوهمية التستر وراء المفوضية بغية الحصول على أموال بشكل غير شرعي من أشخاص يريدون الحصول على استفسارات معينة.