لبنان

أسبوع لبنان الدولي للطاقة الشمسية 2025.. منصة رائدة للابتكار والاستدامة

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:00
تنطلق فعاليات أسبوع لبنان الدولي للطاقة الشمسية 2025 (LISW 2025) في نسخته الثالثة من 24 حتى 26 أيلول الجاري في Seaside Arena – بيروت، برعاية وزير الطاقة والمياه جو صدّي وحضور وزير الصناعة جو عيسى الخوري، على أن يقام الافتتاح الرسمي في الخامسة من عصر الأربعاء المقبل بحضور رسمي وإعلامي واسع.
ويشكل الحدث محطة هامة لقطاع الطاقة المتجددة، حيث يجمع أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية إلى جانب خبراء ومبتكرين ومؤسسات رسمية، بهدف عرض أحدث الابتكارات في تقنيات الإنتاج، حلول التخزين، والأنظمة الذكية، وفتح آفاق للتشبيك وتبادل الخبرات.

وأكد إلياس الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة Promo Team المنظمة، أن LISW 2025 يسلط الضوء على نمو سوق الطاقة الشمسية في لبنان، الذي سجل استثمارات تفوق 1.3 مليار دولار و 1300 ميغاواط من الطاقة البديلة حتى عام 2024، مع توقع تجاوز حجم القطاع عتبة الملياري دولار قريباً.

وشدد الحدث على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم استقلالية الطاقة ووضع لبنان على خارطة التطوير المستدام، مؤكدًا الدور الريادي للقطاع في المستقبل القريب.
 
(الوكالة الوطنية)
