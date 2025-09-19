أسبوع لبنان الدولي للطاقة الشمسية 2025.. منصة رائدة للابتكار والاستدامة

Advertisement

تنطلق فعاليات أسبوع الدولي للطاقة الشمسية 2025 (LISW 2025) في نسخته الثالثة من 24 حتى 26 أيلول الجاري في Seaside Arena – ، برعاية والمياه جو صدّي وحضور جو ، على أن يقام الافتتاح الرسمي في الخامسة من عصر الأربعاء المقبل بحضور رسمي وإعلامي واسع.ويشكل الحدث محطة هامة لقطاع ، حيث يجمع أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية إلى جانب خبراء ومبتكرين ومؤسسات رسمية، بهدف عرض أحدث الابتكارات في تقنيات الإنتاج، حلول التخزين، والأنظمة الذكية، وفتح للتشبيك وتبادل الخبرات.وأكد إلياس الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة Promo Team المنظمة، أن LISW 2025 يسلط الضوء على نمو سوق الطاقة الشمسية في لبنان، الذي سجل استثمارات تفوق 1.3 مليار دولار و 1300 ميغاواط من الطاقة البديلة حتى عام 2024، مع توقع تجاوز حجم القطاع عتبة الملياري دولار قريباً.وشدد الحدث على أهمية لدعم استقلالية الطاقة ووضع لبنان على خارطة التطوير المستدام، مؤكدًا الدور الريادي للقطاع في القريب.