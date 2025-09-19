Advertisement

لبنان

زيارة وداعية.. الرئيس عون استقبل السفيرة الاميركية

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:55
Doc-P-1418882-638938733516103873.jpeg
Doc-P-1418882-638938733516103873.jpeg photos 0
 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية Lisa Johnson، في زيارة وداعية.
وأعرب عون خلال الزيارة، عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة خلال فترة عملها في لبنان في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية وتطويرها على مختلف الصعد.
