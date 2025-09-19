زيارة وداعية.. الرئيس عون استقبل السفيرة الاميركية

استقبل رئيس الجمهورية ، سفيرة الأميركية Lisa Johnson، في زيارة وداعية.

وأعرب عون خلال الزيارة، عن تقديره للجهود التي بذلتها السفيرة خلال فترة عملها في في سبيل تعزيز العلاقات اللبنانية-الأميركية وتطويرها على مختلف الصعد.