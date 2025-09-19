إنماء طرابلس والميناء.. للإفراج عن المختارة هدى الكردي

Advertisement

استنكرت والميناء توقيف المختارة ، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مساسًا بمقام المختار وما يمثّله من رمز وطني واجتماعي في خدمة الناس ورعاية شؤونهم.وأوضحت الجمعية في بيان أنها تقدر صدق وتفانيها وإخلاصها في أداء رسالتها، معتبرة أنها مثال للمختار القريب من أبناء منطقته، الحريص على قضاياهم والمستعد دومًا لبذل كل جهد في سبيل خدمتهم بمسؤولية عالية وإنسانية راقية.وأكدت الجمعية ثقتها بالقضاء وبالتحقيقات الجارية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المختارة هدى الكردي وإخلاء سبيلها، حفاظًا على كرامة المخاتير ودورهم الأصيل في خدمة المجتمع، مشددة على أن توقيفها لا يؤثر عليها وحدها، بل على جميع أبناء الميناء الذين يقدّرون مكانتها ودورها.