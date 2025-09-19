Advertisement

لبنان

إنماء طرابلس والميناء.. للإفراج عن المختارة هدى الكردي

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:11
A-
A+
Doc-P-1418885-638938734846598323.png
Doc-P-1418885-638938734846598323.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكرت جمعية إنماء طرابلس والميناء توقيف المختارة هدى الكردي، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل مساسًا بمقام المختار وما يمثّله من رمز وطني واجتماعي في خدمة الناس ورعاية شؤونهم.
Advertisement

وأوضحت الجمعية في بيان أنها تقدر صدق الكردي وتفانيها وإخلاصها في أداء رسالتها، معتبرة أنها مثال للمختار القريب من أبناء منطقته، الحريص على قضاياهم والمستعد دومًا لبذل كل جهد في سبيل خدمتهم بمسؤولية عالية وإنسانية راقية.

وأكدت الجمعية ثقتها بالقضاء وبالتحقيقات الجارية، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المختارة هدى الكردي وإخلاء سبيلها، حفاظًا على كرامة المخاتير ودورهم الأصيل في خدمة المجتمع، مشددة على أن توقيفها لا يؤثر عليها وحدها، بل على جميع أبناء الميناء الذين يقدّرون مكانتها ودورها.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
"إنماء طرابلس والميناء" هنأت الجيش بعيده: مؤسسة رائدة تحمي السلم الأهلي
lebanon 24
19/09/2025 11:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إنماء طرابلس: "بشير الجميل مشروع وطن لا يموت"
lebanon 24
19/09/2025 11:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض مخاتير طرابلس توقيف مختارة الميناء.. والرافعي تتعهد بمتابعة القضية
lebanon 24
19/09/2025 11:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بايراقداريان تتفقد منشآت طرابلس والميناء وتطرح شراكات للتأهيل
lebanon 24
19/09/2025 11:53:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

جمعية إنماء

هدى الكردي

مختارة

القضاء

الكردي

المينا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-09-19
04:33 | 2025-09-19
04:32 | 2025-09-19
04:25 | 2025-09-19
04:23 | 2025-09-19
04:19 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24