لبنان
بيانٌ من "اليونيفيل".. هذا ما قالته عن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الجنوب
Lebanon 24
19-09-2025
|
03:31
A-
A+
اعتبرت اليونيفيل إن
الغارات
الجوية
الإسرائيلية
التي استهدفت مناطق في
جنوب لبنان
الليلة الماضية تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار
مجلس الأمن
رقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي. كما أنها تقوّض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع.
وأكدت أنّه "يستمر جنود حفظ السلام في تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، فيما تواصل اليونيفيل والجيش اللبناني عملهما الميداني اليومي لتعزيز الاستقرار في جنوب
لبنان
وعلى طول الخط الأزرق".
أضافت:" وقد اضطرت وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين بمنطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات، التي عرّضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل، والمدنيين، للخطر".
تابعت:" إننا ندعو
جيش الدفاع الإسرائيلي
إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والالتزام بالانسحاب الكامل من الأراضي
اللبنانية
. كما نؤكد ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بتجنب أي انتهاكات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد إضافي".
وختمت:" ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 وبتفاهم وقف الاعمال العدائية، إذ إن هذه الآليات وُضعت خصيصاً لمعالجة الخلافات وتجنب اللجوء إلى العنف من جانب واحد، ويجب الاستفادة منها الى اقصى الحدود. كما يشكّل استمرار التصعيد تهديداً للتقدم الذي أحرزته الأطراف في جهودها لاستعادة الاستقرار".
تابع
