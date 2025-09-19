التصعيد الإسرائيلي: 3 اسباب واهداف كثيرة

Advertisement

هذا التطور أثار العديد من علامات الاستفهام حول خلفياته وتوقيته، خصوصًا أنه ترافق مع استمرار العمليات العسكرية في غزة، ما يفتح الباب أمام قراءات متعددة للأهداف .السبب الأول الذي يُطرح بقوة يتعلق بعودة قسم لا بأس به من سكان القرى الحدودية إلى بلداتهم بعد أشهر من النزوح. هذا المشهد أقلق بشكل واضح، إذ إن الضربات السابقة على القرى لم تمنع الأهالي من العودة، الأمر الذي شكّل معضلة حقيقية أمام الإسرائيلية. من هنا، يبدو أن التحذيرات المسبوقة بالغارات ليست سوى محاولة لخلق حالة من الرعب النفسي والضغط على المدنيين لدفعهم مجددًا إلى مغادرة منازلهم، وبالتالي الإبقاء على الحدود في حال من الفراغ التي تعتبرها أكثر أمانًا لها.السبب الثاني يرتبط بعملية إشغال وإبقائه في دائرة الضغط المستمر. فإسرائيل تسعى، من خلال هذه ، إلى توجيه رسائل واضحة للحزب، وإلى استنزافه أمنيًا وعسكريًا متى سنحت لها الفرصة. ومع كل استهداف، تفتح تل أبيب احتمال ضرب مواقع أو قدرات قد تكون اكتُشفت خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن إطار تكتيكي يهدف إلى منع الحزب من استعادة أو ترميم ما فقده من إمكانيات، في ظل انشغاله أيضًا بمتابعة التطورات في غزة.أما السبب الثالث، فهو سياسي بامتياز، إذ لا يمكن فصل هذا التصعيد عن الضغوط الأميركية المتزايدة على . ، التي تستعد لتكثيف مساعيها في المرحلة المقبلة بشأن ملف السلاح، تجد في التصعيد وسيلة للضغط غير المباشر على الداخل اللبناني. فاستمرار الغارات والتهديدات يعزز الداخلي حول مستقبل السلاح في يد القوى غير الرسمية، ويضع أمام اختبار جديد، خصوصًا في ظل التعقيدات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها البلد.يمكن القول إن الغارات الأخيرة ليست مجرد عمل عسكري منفصل، بل هي جزء من استراتيجية متكاملة تسعى إسرائيل من خلالها إلى تحقيق أكثر من هدف في وقت واحد: إخافة السكان لفرض وقائع ميدانية على الحدود، إبقاء حزب الله تحت الضغط والاستنزاف، وإرسال رسائل سياسية تتناغم مع أجندة اميركية أوسع تجاه لبنان. هذه العناصر مجتمعة تفسر طبيعة التصعيد الذي حصل أمس، وتكشف أن الجنوب لا يزال ساحة مفتوحة أمام رسائل متبادلة تتجاوز إطار الميدان لتدخل في حسابات والدولية.