Advertisement

لبنان

عمليّة خطف وخدعة بمبلغ 50 ألف دولار.. تفاصيل تكشف ما جرى في صيدا!

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1418897-638938753312596887.jpg
Doc-P-1418897-638938753312596887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

"بتاريخ 03-09-2025، ادّعى (ن. و. مواليد عام 1965، لبناني) بأنّ ابن شقيقه (م. و. مواليد عام 1994، لبناني) قام بخطف ابنه (ع. و. مواليد عام 1989، لبناني).

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات عمليّة الخطف وتوقيف الخاطف. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، وبالتاريخ ذاته، تمكّنت من تحديد مكان وجود المخطوف، في محلّة الأوّلي- صيدا، حيث عملت على إحضاره.

وبتاريخ 04-09-2025 وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة الخاطف (م. و.) في المحلّة المذكورة.

بالتّحقيق معهما، اعترفا أنّهما اتّفقا وخطّطا لتنفيذ عمليّة الخطف، حيث عرض المخطوف على الخاطف مبلغ 50 ألف دولار أميركي ليتظاهر أمام عائلته أنه قام بخطفه، بغية ابتزازهم.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً إشارة القضاء المختص".
 
مواضيع ذات صلة
برشلونة ضحية "خدعة يابانية".. اليكم ما جرى
lebanon 24
19/09/2025 14:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل لاعب إيطالي على يد الشرطة.. تفاصيل تكشف ما جرى
lebanon 24
19/09/2025 14:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر متداول عن عمليّة خطف... ما حقيقته؟
lebanon 24
19/09/2025 14:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين نفذه الجيش في البقاع.. تفاصيل تكشف العملية
lebanon 24
19/09/2025 14:22:25 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

القضاء ا

القضاء

لبنان

المعن

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-19
07:13 | 2025-09-19
06:59 | 2025-09-19
06:56 | 2025-09-19
06:50 | 2025-09-19
06:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24