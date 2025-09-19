الحجار يستعرض خطة أمنية وتنظيمية لشوارع بيروت

Advertisement

عقد والبلديات، ، اجتماعًا في مكتبه بحضور قائد شرطة في ، العميد ، وقائد فوج حرس مدينة بيروت، العميد .وخلال اللقاء، تمّ استعراض خطة نشر عناصر فوج الحرس بالتنسيق مع شرطة بيروت، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وتنظيم حركة المرور في العاصمة، وضمان سلامة المواطنين من خلال تعزيز التواجد الأمني في شوارع بيروت.