لبنان

الحجار يستعرض خطة أمنية وتنظيمية لشوارع بيروت

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:35
عقد وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، صباح اليوم اجتماعًا في مكتبه بحضور قائد شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، العميد عماد الجمل، وقائد فوج حرس مدينة بيروت، العميد عباس الحسيني.
وخلال اللقاء، تمّ استعراض خطة نشر عناصر فوج الحرس بالتنسيق مع شرطة بيروت، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وتنظيم حركة المرور في العاصمة، وضمان سلامة المواطنين من خلال تعزيز التواجد الأمني في شوارع بيروت.
