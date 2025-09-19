الحرارة تُلامس الـ 35 درجة وتحذير.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ، ان يكون الطقس غدا صافيا اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض بنسبة الرطوبة حتى يوم الخميس المقبل.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق فترة قبل الظهر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا الظهر ويتحول الى قليل الغيوم.السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة.الأحد: صاف إلى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والجبلية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، تنشط الرياح لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.الإثنين: صاف اجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات فتلامس الـ 35 درجة في المناطق الساحلية الشمالية وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.