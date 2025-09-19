الكتيبة الإسبانية باليونيفيل تعزز الرياضة والتعليم في دير ميماس وعين عرب

Advertisement

واصلت الكتيبة التابعة لقوات اليونيفيل في القطاع الشرقي، تعزيز الرياضة والتعليم في بلدتي دير ميماس وعين عرب من خلال مبادرات خيرية وتنموية لدعم المجتمعات المحلية.وقدّمت الكتيبة تبرعات شملت معدات رياضية للأطفال والشباب، ولوازم مدرسية وألعابًا وأدوات تعليمية، تهدف إلى تنشيط الحياة المدرسية وتشجيع ممارسة الرياضة وغرس قيم الانضباط والاحترام. تسلّم رئيس بلدية دير ميماس، سهيل أبو جمرة، المعدات، فيما ثمّنت إدارة مدرسة عين عرب أثر المبادرة على تحفيز الطلاب ورفع مستوى الرفاهية التعليمية.وقال قائد القطاع الشرقي، الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس: "يجسّد هذا التبرع رغبتنا الصادقة في دعم تنمية الشباب اللبناني وتعزيز الروابط بين الأهالي وقوات حفظ السلام، بما يرسّخ الثقة المتبادلة ويدعم الاستقرار في المنطقة".