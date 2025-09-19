Advertisement

لبنان

الكتيبة الإسبانية باليونيفيل تعزز الرياضة والتعليم في دير ميماس وعين عرب

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:58
واصلت الكتيبة الإسبانية التابعة لقوات اليونيفيل في القطاع الشرقي، تعزيز الرياضة والتعليم في بلدتي دير ميماس وعين عرب من خلال مبادرات خيرية وتنموية لدعم المجتمعات المحلية.
وقدّمت الكتيبة تبرعات شملت معدات رياضية للأطفال والشباب، ولوازم مدرسية وألعابًا وأدوات تعليمية، تهدف إلى تنشيط الحياة المدرسية وتشجيع ممارسة الرياضة وغرس قيم الانضباط والاحترام. تسلّم رئيس بلدية دير ميماس، سهيل أبو جمرة، المعدات، فيما ثمّنت إدارة مدرسة عين عرب أثر المبادرة على تحفيز الطلاب ورفع مستوى الرفاهية التعليمية.

وقال قائد القطاع الشرقي، الجنرال ريكاردو إستيبان كابريخوس: "يجسّد هذا التبرع رغبتنا الصادقة في دعم تنمية الشباب اللبناني وتعزيز الروابط بين الأهالي وقوات حفظ السلام، بما يرسّخ الثقة المتبادلة ويدعم الاستقرار في المنطقة".
 
 
وأضاف أن المبادرة تعكس التزام الكتيبة الإسبانية ببناء جسور الثقة مع السكان المحليين، في إطار جهود اليونيفيل المتعددة الأطراف وفق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، مؤكّدًا أن السلام يبدأ بدعم الإنسان.
