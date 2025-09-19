30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد إطلاق خدمة Starlink.. افرام: كلّ التقدير لوزير الاتصالات
Lebanon 24
19-09-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
نعمة افرام
على منصة "إكس": "كلّ التقدير لوزير الاتصالات الصديق
شارل الحاج
على الإنجاز النوعيّ بإطلاق خدمة Starlink في
لبنان
، ليس فقط لكونه أوّل من أدخلها، بل لنجاحه في خلق إجماع وطنيّ حولها، وهو إنجاز بحدّ ذاته. نهنّئه أيضاً، ونُهنّئ لبنان، بإعادة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، التي نُعوّل عليها كثيراً للمضيّ بخطة وطنيّة مستدامة وطويلة الأمد، تعتمدها الحكومات المتعاقبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الاتصالات: "خلصنا كل اللي علينا" في موضوع ستارلينك والملف عند مجلس الوزراء
Lebanon 24
وزير الاتصالات: "خلصنا كل اللي علينا" في موضوع ستارلينك والملف عند مجلس الوزراء
19/09/2025 14:22:58
19/09/2025 14:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري: كل التقدير للجيش على جهوده المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار
Lebanon 24
أحمد الحريري: كل التقدير للجيش على جهوده المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار
19/09/2025 14:22:58
19/09/2025 14:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: كل التقدير لما تبذله القيادة السعودية لنصرة الحقوق والقضايا العادلة
Lebanon 24
مطر: كل التقدير لما تبذله القيادة السعودية لنصرة الحقوق والقضايا العادلة
19/09/2025 14:22:58
19/09/2025 14:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: بحثنا في العقبات التي يمكن أن تعترض موضوع starlink ووزير الإتّصالات سيقدّم شرحاً تقنيّاً وشدّدنا على ضوابط تتعلق باللاحصريّة وبأمن المعلومات
Lebanon 24
مرقص: بحثنا في العقبات التي يمكن أن تعترض موضوع starlink ووزير الإتّصالات سيقدّم شرحاً تقنيّاً وشدّدنا على ضوابط تتعلق باللاحصريّة وبأمن المعلومات
19/09/2025 14:22:58
19/09/2025 14:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
شارل الحاج
نعمة افرام
شارل
فرام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
Lebanon 24
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
05:00 | 2025-09-19
19/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
07:13 | 2025-09-19
19/09/2025 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:59 | 2025-09-19
19/09/2025 06:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:56 | 2025-09-19
19/09/2025 06:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
Lebanon 24
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
06:50 | 2025-09-19
19/09/2025 06:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-09-19
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
07:13 | 2025-09-19
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
06:59 | 2025-09-19
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:56 | 2025-09-19
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:50 | 2025-09-19
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
06:44 | 2025-09-19
صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان.. توقيف حد أخطر المطلوبين
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24