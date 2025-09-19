Advertisement

بعد إطلاق خدمة Starlink.. افرام: كلّ التقدير لوزير الاتصالات

19-09-2025 | 03:40
كتب النائب نعمة افرام على منصة "إكس": "كلّ التقدير لوزير الاتصالات الصديق شارل الحاج على الإنجاز النوعيّ بإطلاق خدمة  Starlink في لبنان، ليس فقط لكونه أوّل من أدخلها، بل لنجاحه في خلق إجماع وطنيّ حولها، وهو إنجاز بحدّ ذاته. نهنّئه أيضاً، ونُهنّئ لبنان، بإعادة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، التي نُعوّل عليها كثيراً للمضيّ بخطة وطنيّة مستدامة وطويلة الأمد، تعتمدها الحكومات المتعاقبة".
شارل الحاج

نعمة افرام

شارل

فرام

