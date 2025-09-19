بعد إطلاق خدمة Starlink.. افرام: كلّ التقدير لوزير الاتصالات

كتب النائب على منصة "إكس": "كلّ التقدير لوزير الاتصالات الصديق على الإنجاز النوعيّ بإطلاق خدمة Starlink في ، ليس فقط لكونه أوّل من أدخلها، بل لنجاحه في خلق إجماع وطنيّ حولها، وهو إنجاز بحدّ ذاته. نهنّئه أيضاً، ونُهنّئ لبنان، بإعادة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، التي نُعوّل عليها كثيراً للمضيّ بخطة وطنيّة مستدامة وطويلة الأمد، تعتمدها الحكومات المتعاقبة".

