لبنان

في لبنان.. تعرّض لحادث سير واختفت سيارته

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:13
سُجّل، ليل أمس، حادث سير على طريق وادي هاب أسفر عن سقوط جريح، حسب مندوبة "لبنان24".
وبحسب المعلومات، فإنه وبعد نقل المصاب لتلقي العلاج وعودته لاحقاً لأخذ سيارته من مكان الحادث، تبيّن أنها لم تعد موجودة، وسط ترجيحات بأن تكون قد تعرّضت للسرقة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24