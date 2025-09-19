رفض مخاتير طرابلس توقيف مختارة الميناء.. والرافعي تتعهد بمتابعة القضية

Advertisement

استقبلت محافظ بالإنابة إيمان الرافعي وفدًا من مخاتير في سرايا المدينة، حيث ناقشوا قضية توقيف مختارة الميناء هدى الكردي من قبل أحد "من دون أخذ الإذن المسبق من المحافظ أو "، معتبرين أن ذلك مخالف للأصول القانونية.وخلال اللقاء، شدد المختار عبد البقار باسم الوفد على أن الكردي لم ترتكب أي جرم جزائي، بل ساعدت مواطنين في إنجاز طلبات أمام "من دون أي مقابل"، مشيرًا إلى أن المختار منتخب ويتمتع بحصانة قانونية "تمامًا كالمحامي الذي لا يُستدعى إلا عبر نقابته".من جهتها، أكدت المحافظ الرافعي أنها ستتابع الملف مع وزارة الداخلية والجهات القضائية، مشددة على ضرورة احترام الأصول القانونية في التعاطي مع المخاتير وسائر المنتخبين المحليين، مع تأكيدها في الوقت نفسه على تطبيق القانون على الجميع "وفق القواعد الدستورية والأصول المرعية".