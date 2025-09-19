Advertisement

لبنان

رفض مخاتير طرابلس توقيف مختارة الميناء.. والرافعي تتعهد بمتابعة القضية

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:19
استقبلت محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي وفدًا من مخاتير طرابلس في سرايا المدينة، حيث ناقشوا قضية توقيف مختارة الميناء هدى الكردي من قبل أحد الأجهزة الأمنية "من دون أخذ الإذن المسبق من المحافظ أو وزارة الداخلية"، معتبرين أن ذلك مخالف للأصول القانونية.
وخلال اللقاء، شدد المختار عبد القادر البقار باسم الوفد على أن الكردي لم ترتكب أي جرم جزائي، بل ساعدت مواطنين في إنجاز طلبات أمام النيابة العامة "من دون أي مقابل"، مشيرًا إلى أن المختار منتخب ويتمتع بحصانة قانونية "تمامًا كالمحامي الذي لا يُستدعى إلا عبر نقابته".

من جهتها، أكدت المحافظ الرافعي أنها ستتابع الملف مع وزارة الداخلية والجهات القضائية، مشددة على ضرورة احترام الأصول القانونية في التعاطي مع المخاتير وسائر المنتخبين المحليين، مع تأكيدها في الوقت نفسه على تطبيق القانون على الجميع "وفق القواعد الدستورية والأصول المرعية".
 
 
(الوكالة الوطنية)
 
