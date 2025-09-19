30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا
Lebanon 24
19-09-2025
|
04:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، بالشراكة مع برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي، تقريرًا بعنوان "المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية
اللبنانية
لعام 2025 – تقرير مراقبة"، خلال حفل أقيم في فندق راديسون بلو
بيروت
، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وممثلة
وزير الداخلية
أحمد
الحجار
، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، إلى جانب ناشطين حقوقيين وجمعيات مدنية.
Advertisement
رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس دعت إلى إزالة العقبات أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، مؤكدة ضرورة التحضير المبكر للانتخابات النيابية المقبلة عبر تفعيل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي 2214/2009، وتدريب هيئات الأقلام على التعامل مع المقترعين المعوقين، مشددة على شعار الحملة: "من الأرضي بيطلع صوتي".
من جهتها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو إلى أن التقرير أظهر تقدمًا في عدد المراكز المهيأة وارتفاع مستوى الوعي لدى موظفي أقلام الاقتراع والعناصر الأمنية، معتبرة أن ذلك يشكل قاعدة مهمة قبل استحقاق 2026.
أما
الوزيرة
حنين السيد فأكدت أن التعاون بين وزارتي الشؤون والداخلية في الانتخابات الأخيرة أتاح للمرة الأولى استخدام بيانات الناخبين المعوقين لتسهيل اقتراعهم بكرامة، داعية إلى تحويل هذه الخطوة إلى قاعدة دائمة.
وذكّرت في كلمتها: بدور
"وزارة الشؤون الاجتماعية في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي 2214/2009 المتعلّق بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوّقين. هذا يبرهن أن مسار تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ليس طارئًا، بل هو مسار يجب أن يتعزز بالمزيد من التدابير العملية لضمان الشمولية والمساواة". ولفتت إلى "ترشّح أشخاص من ذوي الإعاقة للانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام".
بدوره، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار، في كلمة تلتها يونس، على أن المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين "حق
ديمقراطي
يجب أن يُصان"، موضحًا الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة لتسهيل اقتراعهم، ومنها اعتماد أقلام في الطوابق الأرضية وتدريب هيئات القلم.
التقرير، الذي تضمن عرضًا لفيديو عن المرحلة
الانتخابية
الأخيرة، استعرض التقدم المحقق والانتهاكات التي تعرض لها بعض الناخبين، مختتمًا بجملة توصيات أبرزها: اعتماد الميغاسنتر، تدريب هيئات الأقلام، وتوفير أماكن انتخابية ملائمة.
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
19/09/2025 14:23:30
19/09/2025 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد من طرابلس: "أمان" لتعزيز الدعم ومكافحة الفقر بالمشاركة المحلية
Lebanon 24
السيد من طرابلس: "أمان" لتعزيز الدعم ومكافحة الفقر بالمشاركة المحلية
19/09/2025 14:23:30
19/09/2025 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: عملية "عربات جدعون" انتهت والآن دور المستوى السياسي
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: عملية "عربات جدعون" انتهت والآن دور المستوى السياسي
19/09/2025 14:23:30
19/09/2025 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش و"حزب الله": تعزيز دور المؤسسة العسكرية وحفظ الاستقرار الداخلي
Lebanon 24
الجيش و"حزب الله": تعزيز دور المؤسسة العسكرية وحفظ الاستقرار الداخلي
19/09/2025 14:23:30
19/09/2025 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
الأمم المتحدة
وزير الداخلية
الانتخابية
اللبنانية
الاختيار
ديمقراطي
من جهته
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
Lebanon 24
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
05:00 | 2025-09-19
19/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
07:13 | 2025-09-19
19/09/2025 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:59 | 2025-09-19
19/09/2025 06:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:56 | 2025-09-19
19/09/2025 06:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
Lebanon 24
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
06:50 | 2025-09-19
19/09/2025 06:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-09-19
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
07:13 | 2025-09-19
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
06:59 | 2025-09-19
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:56 | 2025-09-19
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:50 | 2025-09-19
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
06:44 | 2025-09-19
صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان.. توقيف حد أخطر المطلوبين
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24