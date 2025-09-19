السيد عن "حملة حقي": مسار تعزيز دور المعوقين سياسيًا ليس طارئًا



أما حنين السيد فأكدت أن التعاون بين وزارتي الشؤون والداخلية في الانتخابات الأخيرة أتاح للمرة الأولى استخدام بيانات الناخبين المعوقين لتسهيل اقتراعهم بكرامة، داعية إلى تحويل هذه الخطوة إلى قاعدة دائمة. أطلق الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، بالشراكة مع برنامج الإنمائي، تقريرًا بعنوان "المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025 – تقرير مراقبة"، خلال حفل أقيم في فندق راديسون بلو ، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وممثلة أحمد ، والمديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، إلى جانب ناشطين حقوقيين وجمعيات مدنية.رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس دعت إلى إزالة العقبات أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، مؤكدة ضرورة التحضير المبكر للانتخابات النيابية المقبلة عبر تفعيل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي 2214/2009، وتدريب هيئات الأقلام على التعامل مع المقترعين المعوقين، مشددة على شعار الحملة: "من الأرضي بيطلع صوتي".من جهتها، أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو إلى أن التقرير أظهر تقدمًا في عدد المراكز المهيأة وارتفاع مستوى الوعي لدى موظفي أقلام الاقتراع والعناصر الأمنية، معتبرة أن ذلك يشكل قاعدة مهمة قبل استحقاق 2026.أما حنين السيد فأكدت أن التعاون بين وزارتي الشؤون والداخلية في الانتخابات الأخيرة أتاح للمرة الأولى استخدام بيانات الناخبين المعوقين لتسهيل اقتراعهم بكرامة، داعية إلى تحويل هذه الخطوة إلى قاعدة دائمة.

وذكّرت في كلمتها: بدور "وزارة الشؤون الاجتماعية في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي 2214/2009 المتعلّق بتسهيل عملية اقتراع الناخبين المعوّقين. هذا يبرهن أن مسار تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة ليس طارئًا، بل هو مسار يجب أن يتعزز بالمزيد من التدابير العملية لضمان الشمولية والمساواة". ولفتت إلى "ترشّح أشخاص من ذوي الإعاقة للانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام".





بدوره، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار، في كلمة تلتها يونس، على أن المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين "حق يجب أن يُصان"، موضحًا الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة لتسهيل اقتراعهم، ومنها اعتماد أقلام في الطوابق الأرضية وتدريب هيئات القلم.



التقرير، الذي تضمن عرضًا لفيديو عن المرحلة الأخيرة، استعرض التقدم المحقق والانتهاكات التي تعرض لها بعض الناخبين، مختتمًا بجملة توصيات أبرزها: اعتماد الميغاسنتر، تدريب هيئات الأقلام، وتوفير أماكن انتخابية ملائمة.

(الوكالة الوطنية)