لبنان

من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:23
سجّل اللبناني محمد خماسي، ابن بلدة عربصاليم الجنوبية، إنجازًا بارزًا باختياره كأول لبناني وعربي ينضم إلى المجلس البلدي ومجلس المحافظة في مدينة يوليش الألمانية، التابعة لمحافظة ديورن غرب ألمانيا.
ويبلغ خماسي 42 عامًا، وقد استقر في ألمانيا منذ ثلاثة عقود، وخاض الانتخابات ضمن لائحة محلية في أجواء ديمقراطية شفافة. هذا الإنجاز يفتح صفحة جديدة في التاريخ المحلي، ويبرهن على أن التفاني والعمل الجاد والإصرار قادرون على تمهيد الطريق لكل من يسعى لخدمة مجتمعه وإحداث تأثير إيجابي في المحيط الذي يعيش فيه.
