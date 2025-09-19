من عربصاليم.. أول لبناني وعربي في مجلس يوليش الألماني

Advertisement

سجّل خماسي، ابن بلدة عربصاليم الجنوبية، إنجازًا بارزًا باختياره كأول لبناني وعربي ينضم إلى ومجلس المحافظة في مدينة يوليش ، التابعة لمحافظة ديورن غرب .ويبلغ خماسي 42 عامًا، وقد استقر في ألمانيا منذ ثلاثة عقود، وخاض الانتخابات ضمن لائحة محلية في أجواء ديمقراطية شفافة. هذا الإنجاز يفتح صفحة جديدة في التاريخ المحلي، ويبرهن على أن التفاني والعمل الجاد والإصرار قادرون على تمهيد الطريق لكل من يسعى لخدمة مجتمعه وإحداث تأثير إيجابي في المحيط الذي يعيش فيه.