Advertisement

لبنان

بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:33
A-
A+
Doc-P-1418921-638938785895705776.png
Doc-P-1418921-638938785895705776.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة، أدّى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية  العماد جوزاف عون، وذلك إلى حين تعيين رئيس أصيل.
Advertisement
 
وجرت المراسم في حضور رئيس الحكومة ورؤساء كلّ من مجلس شورى الدولة، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية.

 
مواضيع ذات صلة
نواب حاكم مصرف لبنان يؤدون قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية
lebanon 24
19/09/2025 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتّصل بالرئيس عون ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين
lebanon 24
19/09/2025 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر بعد احتجاجات اليمين: لن نسلم علم بريطانيا لمن ينشد العنف
lebanon 24
19/09/2025 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كنعان بعد لقائه الرئيس عون: ودائع الناس حقوق لا يمكن أن تتجزأ
lebanon 24
19/09/2025 14:23:50 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الخدمة المدنية

مجلس شورى الدولة

العماد جوزاف عون

ديوان المحاسبة

المدير العام

مجلس الخدمة

مجلس شورى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-19
07:13 | 2025-09-19
06:59 | 2025-09-19
06:56 | 2025-09-19
06:50 | 2025-09-19
06:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24