بعد تعيينه.. شقير يؤدي اليمين أمام عون وسلام

بعد تعيينه رئيسًا لإدارة الموظفين في بالوكالة، أدّى لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية ، وذلك إلى حين تعيين رئيس أصيل.

Advertisement

وجرت المراسم في حضور رئيس الحكومة ورؤساء كلّ من ، وديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية.



