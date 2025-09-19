Advertisement

لبنان

مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام ينعى يمنى شري

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:55
صدر بيان عن مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، نعى الإعلامية يُمنى شري وقال: "بالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، الإعلامية يُمنى شري، عضو النقابة، التي غيّبها الموت بعد معاناة مع المرض العضال.
وأضاف:"لقد خسرت الساحة الإعلامية زميلة مخلصة، وصوتًا مهنيًا ترك أثرًا طيبًا في مسيرتها وعند زملائها وكل من عرفها.

وختم:" يتقدّم مجلس إدارة النقابة من عائلة الفقيدة الكريمة، ومن الوسط الإعلامي في لبنان، بأحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".

 
