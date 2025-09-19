مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام ينعى يمنى شري

Advertisement

صدر بيان عن مجلس إدارة في في ، نعى الإعلامية يُمنى شري وقال: "بالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان، الإعلامية يُمنى شري، عضو النقابة، التي غيّبها الموت بعد معاناة مع المرض العضال.وأضاف:"لقد خسرت الساحة الإعلامية زميلة مخلصة، وصوتًا مهنيًا ترك أثرًا طيبًا في مسيرتها وعند زملائها وكل من عرفها.وختم:" يتقدّم من عائلة الفقيدة الكريمة، ومن الوسط الإعلامي في لبنان، بأحرّ التعازي وأصدق المواساة، سائلين الله تعالى أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".