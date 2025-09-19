Advertisement

الحريري أكّد أن " موجود إلى جانبه أهله وناسه ولم يتركهم"، مشيراً إلى أن "التيار لم يغب عن أي استحقاق"، وأضاف: "التيار لم ينكفئ أبداً خلال كامل فترة تعليق العمل السياسي وما زالنا مُستمرين في مضامير مختلفة وهذا الأمر معروفٌ وملموس".إلى ذلك، أكد الحريري "تأييده قرار حصرية السلاح بيد الدولة "، مشدداً على وجوب الوقوف خلف الجيش الذي "يمثل مؤسسة شرعية يريدها اللبنانيون من دون أي استثناء"، وأضاف: "ما ثبت بشكل واضح هو أن سلاح لم يستطع حماية بل بات عبئاً على البلد. كذلك، فإن ما يبدو هو أن ما زالت تتحرّك داخل لبنان الذي لم يعد يحتمل الحرب".واستنكر الحريري القصف على الجنوب، أمس الخميس، مشيراً إلى أنَّ "العدو الإسرائيلي معروفٌ بالهمجية والعدوانية"، وأضاف: "كلبنانيين، علينا أن نلتف خلف الدولة التي تمثلنا والسلاح الذي نؤمن به هو سلاح الشرعية".