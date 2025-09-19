Advertisement

لبنان

عن مشاركة "المستقبل" بالانتخابات.. ماذا كشف الحريري لـ"لبنان24"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
19-09-2025 | 04:56
أعلنَ الأمين العام لـ"تيار المُستقبل" أحمد الحريري في حديثٍ خاص عبر "لبنان24" إنَّ "مسألة مشاركة التيار بالإنتخابات النيابية عام 2026 هي بيد الرئيس سعد الحريري فقط"، وأضاف: "ننتظرُ كلمة الرئيس وما من أحد غيره يستطيع أن يقرّر الأمر المذكور".
الحريري أكّد أن "المستقبل موجود إلى جانبه أهله وناسه ولم يتركهم"، مشيراً إلى أن "التيار لم يغب عن أي استحقاق"، وأضاف: "التيار لم ينكفئ أبداً خلال كامل فترة تعليق العمل السياسي وما زالنا مُستمرين في مضامير مختلفة وهذا الأمر معروفٌ وملموس".


إلى ذلك، أكد الحريري "تأييده قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، مشدداً على وجوب الوقوف خلف الجيش الذي "يمثل مؤسسة شرعية يريدها اللبنانيون من دون أي استثناء"، وأضاف: "ما ثبت بشكل واضح هو أن سلاح حزب الله لم يستطع حماية لبنان بل بات عبئاً على البلد. كذلك، فإن ما يبدو هو أن إيران ما زالت تتحرّك داخل لبنان الذي لم يعد يحتمل الحرب".


واستنكر الحريري القصف الإسرائيلي على الجنوب، أمس الخميس، مشيراً إلى أنَّ "العدو الإسرائيلي معروفٌ بالهمجية والعدوانية"، وأضاف: "كلبنانيين، علينا أن نلتف خلف الدولة التي تمثلنا والسلاح الذي نؤمن به هو سلاح الشرعية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس سعد الحريري

الأمين العام

سعد الحريري

الرئيس سعد

الإسرائيلي

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
