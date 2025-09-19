عبدالله: نتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.. ولا مبرر للتأجيل

رأى النائب بلال عبدالله أنّ التصعيد الأخير يندرج في إطار الاستباحة المستمرة للسيادة ، مؤكدًا أنّ " لا تلتزم بأي قواعد أو اتفاقات، وهنا تكمن مسؤولية ".

وأضاف في حديث إلى إذاعة صوت كل : "بينما يلتزم لبنان بما يتوجب عليه، تمعن تل أبيب في ضرب كل الالتزامات عرض الحائط"، متمنيًا أن تلقى المناشدات اللبنانية الرسمية صدى لدى المجتمع الدولي، مشددًا على أنّ الاستقرار الأمني يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار السياسي.



وفي موازاة ذلك، تطرّق عبدالله إلى الدائر حول قانون الانتخاب، مؤكّدًا أنه "لا مبرر لتأجيل الانتخابات، والجهات المعنية حازمة في إجراء الاستحقاق في موعده". ولفت إلى أنّ كتلة "اللقاء " تتمسك بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.



وحول قضية اقتراع المغتربين، أشار عبدالله إلى أنّ محاولات التوصل إلى تسوية بين الفرقاء السياسيين لم تنجح، وأنّ باتت في ملعب مجلس النواب. وذكّر بموقف كتلته الداعم لاقتراع المنتشرين الـ128 نائبًا أسوة بالمقيمين، معتبرًا أنّ انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين "يتطلب مراسيم تطبيقية لا يبدو أن الحكومة جاهزة لإقرارها، ما يجعل تطبيق هذا البند شبه مستحيل".