30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبدالله: نتمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.. ولا مبرر للتأجيل
Lebanon 24
19-09-2025
|
04:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى النائب بلال عبدالله أنّ التصعيد
الإسرائيلي
الأخير يندرج في إطار الاستباحة المستمرة للسيادة
اللبنانية
، مؤكدًا أنّ "
إسرائيل
لا تلتزم بأي قواعد أو اتفاقات، وهنا تكمن مسؤولية
المجتمع الدولي
".
Advertisement
وأضاف في حديث إلى إذاعة صوت كل
لبنان
: "بينما يلتزم لبنان بما يتوجب عليه، تمعن تل أبيب في ضرب كل الالتزامات عرض الحائط"، متمنيًا أن تلقى المناشدات اللبنانية الرسمية صدى لدى المجتمع الدولي، مشددًا على أنّ الاستقرار الأمني يشكل شرطًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار السياسي.
وفي موازاة ذلك، تطرّق عبدالله إلى
النقاش
الدائر حول قانون الانتخاب، مؤكّدًا أنه "لا مبرر لتأجيل الانتخابات، والجهات المعنية حازمة في إجراء الاستحقاق في موعده". ولفت إلى أنّ كتلة "اللقاء
الديمقراطي
" تتمسك بإجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية.
وحول قضية اقتراع المغتربين، أشار عبدالله إلى أنّ محاولات التوصل إلى تسوية بين الفرقاء السياسيين لم تنجح، وأنّ
الكرة
باتت في ملعب مجلس النواب. وذكّر بموقف كتلته الداعم لاقتراع المنتشرين الـ128 نائبًا أسوة بالمقيمين، معتبرًا أنّ انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين "يتطلب مراسيم تطبيقية لا يبدو أن الحكومة جاهزة لإقرارها، ما يجعل تطبيق هذا البند شبه مستحيل".
مواضيع ذات صلة
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
Lebanon 24
جعجع: متمسكون بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها ونرفض التمديد للمجلس النيابي تحت أي ظرف
19/09/2025 14:24:11
19/09/2025 14:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار 2026
Lebanon 24
الحجار: ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها في أيار 2026
19/09/2025 14:24:11
19/09/2025 14:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الإخبارية السورية: تحديد ايلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية
Lebanon 24
الإخبارية السورية: تحديد ايلول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية
19/09/2025 14:24:11
19/09/2025 14:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي عبدالله: ما يجري في غزة جريمة مبرّرة دوليًا
Lebanon 24
المفتي عبدالله: ما يجري في غزة جريمة مبرّرة دوليًا
19/09/2025 14:24:11
19/09/2025 14:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المجتمع الدولي
الديمقراطي
الإسرائيلي
اللبنانية
ديمقراطي
إسرائيل
الدستور
التزام
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
Lebanon 24
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
05:00 | 2025-09-19
19/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
07:13 | 2025-09-19
19/09/2025 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:59 | 2025-09-19
19/09/2025 06:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:56 | 2025-09-19
19/09/2025 06:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
Lebanon 24
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
06:50 | 2025-09-19
19/09/2025 06:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-09-19
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
07:13 | 2025-09-19
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
06:59 | 2025-09-19
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:56 | 2025-09-19
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:50 | 2025-09-19
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
06:44 | 2025-09-19
صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان.. توقيف حد أخطر المطلوبين
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:24:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24