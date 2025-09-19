Advertisement

لبنان

في كسروان.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1418942-638938815199917903.jpg
Doc-P-1418942-638938815199917903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثر منذ بعض الوقت على جثة طفل رضيع حديث الولادة مرمية إلى جانب الطريق العام في بلدة رعشين – كسروان.
Advertisement
 
وعلى الفور حضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وهوية الفاعلين.
 
 
مواضيع ذات صلة
تبيّن أنها والدته.. اعتقال طالبة بعد العثور على جثة رضيع داخل خزانتها
lebanon 24
19/09/2025 14:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة تهّز هذه الدولة.. أم تتخلّص من طفلها حديث الولادة! (فيديو)
lebanon 24
19/09/2025 14:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة متحللة في طبرجا
lebanon 24
19/09/2025 14:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
العثور على جثة رجل داخل منزله في سوق الخضار
lebanon 24
19/09/2025 14:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-19
07:13 | 2025-09-19
06:59 | 2025-09-19
06:56 | 2025-09-19
06:50 | 2025-09-19
06:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24