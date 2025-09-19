في كسروان.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة

عُثر منذ بعض الوقت على جثة طفل رضيع حديث الولادة مرمية إلى جانب الطريق العام في بلدة – كسروان.

وعلى الفور حضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث وهوية الفاعلين.