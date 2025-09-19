Advertisement

لبنان

​ عبود استقبل البركس.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:26
استقبل صباح اليوم محافظ بيروت القاضي مروان عبود رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البركس الذي عرض معه البلاغ التحذيري رقم 2812/2025 الصادر عن محافظة بيروت بتاريخ ١١ أيلول الماضي والذي أعطى مهلة اخيرة حتى 31/12/2025 للمحطات الغير مرخصة لتسوية وضعها القانوني، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة وطلب ترخيص والا الاقفال بالشمع الاحمر.
وطالب البركس بتمديد هذه المهلة لغاية 31 آذار 2026 وعدم اقفال المحطات التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية أوضاع قانونية البناء أو طلب تجديد رخصة استثمار، وذلك لحين الانتهاء من معاملات الترخيص.

كما تمنى البركس التشدد، عند اعطاء تراخيص محطات محروقات جديدة، بتطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري. وأصر على واجب وضع حد لانتشار مغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات و ضرورة اقفالها.

وناشد البركس جميع اصحاب المحطات في لبنان الغير مرخصة، العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة باسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.
 
