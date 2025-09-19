​ عبود استقبل البركس.. وهذا ما جرى بحثه

Advertisement

استقبل محافظ القاضي رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في الذي عرض معه البلاغ التحذيري رقم 2812/2025 الصادر عن محافظة بيروت بتاريخ ١١ أيلول الماضي والذي أعطى مهلة اخيرة حتى 31/12/2025 للمحطات الغير مرخصة لتسوية وضعها القانوني، لجهة التقدم بملف قانونية بناء للمحطة وطلب ترخيص والا الاقفال بالشمع .وطالب البركس بتمديد هذه المهلة لغاية 31 آذار 2026 وعدم اقفال التي تكون خلال هذه الفترة قد تقدمت بملف تسوية أوضاع قانونية البناء أو طلب تجديد رخصة استثمار، وذلك لحين الانتهاء من معاملات الترخيص.كما تمنى البركس التشدد، عند اعطاء تراخيص محطات محروقات جديدة، بتطبيق شرط المسافة المفروضة في المرسوم 5509 وهي 800 متر شعاع دائري. وأصر على واجب وضع حد لانتشار مغاسل السيارات ومحلات غيار الزيت خارج المحطات و ضرورة اقفالها.وناشد البركس جميع اصحاب المحطات في لبنان الغير مرخصة، العمل على تسوية اوضاع محطاتهم والتقدم بالملفات المطلوبة باسرع وقت للاستفادة من الفرصة المعطاة لهم ومن قانون التسويات الساري المفعول للاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.