لبنان

رابطة مخاتير قضاء زغرتا استنكرت التعرّض لأحد أعضائها بالضرب

Lebanon 24
19-09-2025 | 05:50
استنكرت رابطة مخاتير قضاء زغرتا في بيان، التعرّض الذي طال أحد أعضائها  بالضرب، معتبرة أنّ "ما جرى يمسّ بكرامة الجسم الاختياري بأكمله وبالدور الوطني والاجتماعي الذي يقوم به المخاتير في خدمة الناس وتأمين شؤونهم". واكدت الرابطة  "رفضها أي شكل من أشكال العنف أو التطاول على مقام المختار".
