Advertisement

لبنان

بيان من جعجع مُوجّه إلى برّي... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-09-2025 | 06:08
A-
A+
Doc-P-1418961-638938843238988930.png
Doc-P-1418961-638938843238988930.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان التالي:
Advertisement

دولة الرئيس نبيه بري،
أتمنى، وبمعزل عن أي أمر آخر، أن تكون في تمام الصحة،

وبعد، فقد قرأت لك عدداً من المواقف في ما يخص قانون الانتخاب. لقد قلتَ في أحدها إنّه يتعذّر على "أمل" و"حزب الله" إدارة حملاتهما الانتخابية في الخارج وممارسة حقهما في الاقتراع بحرية من دون تعرّضهما لمضايقات، وذلك لتبرير رفضك اقتراع المغتربين للمقاعد الـ128 من الخارج. ومن هذا المنطلق، تتمسّك بالدوائر الست الملحوظة في القانون الحالي لاقتراع المغتربين.

وهنا يُطرح السؤال الكبير: كيف يستطيع مؤيّدو "أمل" و"حزب الله" أن يترشّحوا عن المقاعد الستة في الخارج، وأن يقوموا بحملاتهم الانتخابية، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه حملاتٍ وتصويتاً للنواب الـ128 في دوائرهم؟ إن هناك تناقضا واضحا على هذا المستوى.

من جهة أخرى، تقول إن لديكم مشروعاً انتخابياً آخر استكمالاً لما تمّ التوافق عليه في "الطائف".

ونحن بدورنا جاهزون لمناقشة أي اقتراح لديكم، ولكن بشرط واحد: ألّا تتحوّل اللجنة الفرعية إلى مقبرة للمشاريع، وأن يُحدَّد لها وقت قصير جداً نظراً لضيق المهل الفاصلة عن الانتخابات. وبعدها تُحال المشاريع كلها من اللجنة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي يعود لها أن تصوّت وتُقرّ ما تراه مناسباً.

هكذا تنتصر الديمقراطية، من خلال تعدّد الآراء، وإجراء النقاش، واتخاذ القرار في المكان الصالح: أي الهيئة العامة لمجلس النواب.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان من قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
19/09/2025 14:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من اليازا.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
19/09/2025 14:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من نقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
19/09/2025 14:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لنقابة محرري الصحافة.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
19/09/2025 14:25:17 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

الديمقراطية

الديمقراطي

الانتخابية

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-19
07:13 | 2025-09-19
06:59 | 2025-09-19
06:56 | 2025-09-19
06:50 | 2025-09-19
06:44 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24