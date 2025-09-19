الرئيس سلام التقى وفد اتحاد العائلات البيروتية وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"

Advertisement

استقبل الدكتور نواف سلام في السرايا، ظهر اليوم وفدا من اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محيي الدين كشلي وضم الوفد كلا من: لينا دوغان، خليل قباني، ناصر عيدو، سليم المدهون وحسن بربور.وأعلن كشلي بعد اللقاء: "التقينا اليوم دولة رئيس نواف سلام في السراي الكبير، أنا وأعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية، في زيارة دعم لمواقف برئاسة الرئيس سلام، التي أطلقت مواقف ثابتة في تأكيد تطبيق اتفاق الذي أقرّ في وأنهى الحرب الأهلية في .وشددنا أمام دولة الرئيس، أننا في اتحاد جمعيات العائلات البيروتية ندعم توجهات فخامة الرئيس جوزاف عون ومواقف الحكومة بضرورة حصر السلاح بيد ، ونؤيد القرارات الصادرة عن الحكومة في هذا المجال ونؤيد تطبيقها بالطريقة التي تراها الدولة ناجحة مع ومع أي قوة لبنانية أو فلسطينية ما زالت تحمل السلاح في لبنان".أضاف: "عرضنا أمام دولته للمشاكل التي تعاني منها وأهلها، خصوصاً مواضيع النفايات ونقص المياه والكهرباء وقلة التنظيم الواضح في العاصمة. وطلبنا من دولته اتخاذ الحكومة خطوات ملموسة في هذا المجال خصوصاً ونحن على أبواب فصل الخريف ثم فصل الشتاء. كما طالبناه بضرورة القيام بمشاريع مفيدة لدعم الاقتصاد ودعم المواطنين الذين انهارت عملتهم وفقدوا مدخراتهم. وكما كل سنة فإنّ الأهل مقبلون على دفع الأقساط المدرسية والجامعية، وعلى الحكومة القيام بما يمكنها للتخفيف عن كاهل المواطنين."واستقبل الرئيس سلام وفدا من حملة" جنسيتي حق لي ولأسرتي" برئاسة كريمة شبو التي أوضحت ان الوفد "بحث مع الرئيس سلام في إمكانية تعديل القانون المتعلق بالجنسية ومنح الحق للنساء من اجل إعطاء الجنسية لعائلتهن عندما ترتبطن برجل غير لبناني ، ومنحًهن الحقوق المتساوية مع المواطنين اللبنانيين لناحية التسجيل في المدارس والطبابة وغيرها ".