صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان.. توقيف حد أخطر المطلوبين

Advertisement

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القطعات العملانية في لمكافحة الجرائم وتوقيف المطلوبين، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام أحد الأشخاص بتصنيع وتجارة المخدّرات، ويدعىع. د. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق بتجارة المخدّراتكما تبيّن أن المشتبه به يتنقّل بشكل دائم في محلة ، ويقوم بإدارة شبكة توزيع مخدّرات إلى المروّجين في مناطق مختلفة من طريق ، وشاتيلا، وبيروت، وهو مسلّح بشكل دائم، وقد تبيّن أن بحقه /3/ ملاحقات قضائية بجرائم مخدّرات وشراء مسروق.نتيجة الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، تم تحديد مكان تواجده بالقرب من أحد المطاعم في المحلة المذكورة. على الفور، نُفّذ كمين محكم، وخلال محاولة القاء القبض عليه، وعند اقتراب العناصر منه أثناء وجوده على متن دراجة آلية، أقدم على شهر سلاحه الحربي وإطلاق نحو /40/ طلقة نارية باتجاه القوة، ما اضطر العناصر إلى الرد، فأُصيب في ساقه وتم توقيفه. وقد نُقل إلى إحدى المستشفيات للمعالجة وحالته مستقرة.وبتفتيشه والدراجة، ضُبط بحوزته: حوالى /1,5/ كلغ من مادة الكوكايين الخام، تُستخدم في تصنيع حوالى /5/ كلغ من الكوكايين، تُقدّر قيمتها بنحو /150,000/$، سلاح حربي مع 3 مماشط تحتوي على /100/ طلقة، مسدسان مع /4/ مماشط و/98/ طلقة، عصا كهربائية، مبلغ مالي وهاتف خلوي.تم تسليم الموقوف مع المضبوطات الى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.