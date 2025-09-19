Advertisement

لبنان

بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات

Lebanon 24
19-09-2025 | 06:50
A-
A+
Doc-P-1418974-638938867554556696.png
Doc-P-1418974-638938867554556696.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة  بهية الحريري في مكتبها في بيروت سفير دولة فلسطين الجديد في لبنان الدكتور محمد الأسعد في زيارة بروتوكولية لمناسبة مباشرته لمهامه .
Advertisement

وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفسطيني في غزة .

كما جرى التطرق الى قضايا تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان والعلاقات الفلسطينية اللبنانية الى جانب الوضع في المخيمات وخاصة على الصعد الأمنية والحياتية والإنسانية والتربوية.

وهنأت الحريري السفير الأسعد بتسلمه لمهامه الجديدة متمنية له التوفيق في كل ما يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

ومن جهته شكر السفير الأسعد للحريري مواقفها ومبادراتها" الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه المحقة والعادلة" .
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
lebanon 24
19/09/2025 14:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب يودّع السفير دبور ويبحث أوضاع البلديات والأوقاف
lebanon 24
19/09/2025 14:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا
lebanon 24
19/09/2025 14:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
lebanon 24
19/09/2025 14:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

اللبنانية

إسرائيل

من جهته

التربوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-19
07:13 | 2025-09-19
06:59 | 2025-09-19
06:56 | 2025-09-19
06:44 | 2025-09-19
06:37 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24