30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات
Lebanon 24
19-09-2025
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبلت رئيسة مؤسسة
الحريري
للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري في مكتبها في
بيروت
سفير دولة
فلسطين
الجديد في
لبنان
الدكتور محمد الأسعد في زيارة بروتوكولية لمناسبة مباشرته لمهامه .
Advertisement
وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع في الأراضي
الفلسطينية
المحتلة في ظل استمرار حرب الإبادة
الإسرائيلية
بحق الشعب الفسطيني في غزة .
كما جرى التطرق الى قضايا تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان والعلاقات الفلسطينية
اللبنانية
الى جانب الوضع في المخيمات وخاصة على الصعد الأمنية والحياتية والإنسانية والتربوية.
وهنأت الحريري السفير الأسعد بتسلمه لمهامه الجديدة متمنية له التوفيق في كل ما يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.
ومن جهته شكر السفير الأسعد للحريري مواقفها ومبادراتها" الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه المحقة والعادلة" .
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
19/09/2025 14:25:51
19/09/2025 14:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب يودّع السفير دبور ويبحث أوضاع البلديات والأوقاف
Lebanon 24
الخطيب يودّع السفير دبور ويبحث أوضاع البلديات والأوقاف
19/09/2025 14:25:51
19/09/2025 14:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا
Lebanon 24
بهية الحريري تثمّن الجهود المجتمعية والتجارية ومبادرات الطاقة المتجددة في صيدا
19/09/2025 14:25:51
19/09/2025 14:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
Lebanon 24
بهية الحريري عن بطلي صيدا في الفنون القتالية: يرفعان علم لبنان في بطولة العالم
19/09/2025 14:25:51
19/09/2025 14:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
اللبنانية
إسرائيل
من جهته
التربوي
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
Lebanon 24
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
05:00 | 2025-09-19
19/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
Lebanon 24
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
07:13 | 2025-09-19
19/09/2025 07:13:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
Lebanon 24
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:59 | 2025-09-19
19/09/2025 06:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
Lebanon 24
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:56 | 2025-09-19
19/09/2025 06:56:19
Lebanon 24
Lebanon 24
صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان.. توقيف حد أخطر المطلوبين
Lebanon 24
صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان.. توقيف حد أخطر المطلوبين
06:44 | 2025-09-19
19/09/2025 06:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-09-19
إنذارات الجنوب تعيد أجواء الحرب والنزوح.. رسائل بالنار خلف التصعيد الإسرائيلي
07:13 | 2025-09-19
مفتي الهرمل: المقاومة ضمانة الوطن
06:59 | 2025-09-19
جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024
06:56 | 2025-09-19
الخطيب دعا الى اجراء الانتخابات وفق الطائف : لتجعل الحكومة في أولوياتها اعادة الاعمار
06:44 | 2025-09-19
صيد ثمين لمفرزة استقصاء جبل لبنان.. توقيف حد أخطر المطلوبين
06:37 | 2025-09-19
نداء عاجل من "اليازا" إلى وزيري التربية والداخلية.. هذا ما جاء فيه
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24