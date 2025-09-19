بهية الحريري بحثت وسفير فلسطين الجديد في أوضاع غزة والمخيمات

Advertisement

استقبلت رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري في مكتبها في سفير دولة الجديد في الدكتور محمد الأسعد في زيارة بروتوكولية لمناسبة مباشرته لمهامه .وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع في الأراضي المحتلة في ظل استمرار حرب الإبادة بحق الشعب الفسطيني في غزة .كما جرى التطرق الى قضايا تتعلق بالوجود الفلسطيني في لبنان والعلاقات الفلسطينية الى جانب الوضع في المخيمات وخاصة على الصعد الأمنية والحياتية والإنسانية والتربوية.وهنأت الحريري السفير الأسعد بتسلمه لمهامه الجديدة متمنية له التوفيق في كل ما يعزز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.ومن جهته شكر السفير الأسعد للحريري مواقفها ومبادراتها" الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه المحقة والعادلة" .