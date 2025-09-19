Advertisement

لبنان

جابر تسلم تقرير ديوان المحاسبة من 2020 الى 2024

Lebanon 24
19-09-2025 | 06:59
A-
A+
Doc-P-1418980-638938876881595652.png
Doc-P-1418980-638938876881595652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم وزير المالية ياسين جابر، من  رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران التقرير المفصل الذي أعدّه الديوان من الأعوام 2020 إلى 2024.
Advertisement

وكانت مناسبة تم في خلالها التباحث في المواضيع المرتبطة بعمل وزارة المالية وديوان المحاسبة.
 
مواضيع ذات صلة
بري تسلّم التقرير السنوي لأعمال ديوان المحاسبة من 2020 حتى 2024
lebanon 24
19/09/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"IPT" تطلق تقرير الاستدامة لعام 2024
lebanon 24
19/09/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تنفي تسلّم قائمة جواسيس من طالبان: تقرير "ديلي تلغراف" مغلوط!
lebanon 24
19/09/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن اموال ال PCR للجامعة اللبنانية.. رد من مدعي عام ديوان المحاسبة
lebanon 24
19/09/2025 14:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس ديوان المحاسبة

ديوان المحاسبة

وزارة المالية

وزير المالية

ياسين جابر

محمد بدران

قاضي محمد

محمد بدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:56 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-19
07:13 | 2025-09-19
06:56 | 2025-09-19
06:50 | 2025-09-19
06:44 | 2025-09-19
06:37 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24