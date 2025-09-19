Advertisement

لبنان

سامي الجميّل في ذكرى اغتيال غانم: شهادتك حملت حقيقة الوطن

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:25
كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على "اكس" في ذكرى اغتيال الشهيد أنطوان غانم:" رفيقي أنطوان، مرقت 18 سنة على غيابك. لبنان اليوم عم يمشي بخطوات ثابتة صوب الدولة الحرة والقوية. تضحياتك اثمرت وشهادتك حملت حقيقة الوطن. وعدنا إلك نضل أوفياء ونكمل الطريق".
أنطوان غانم

النائب سامي

حزب الكتائب

الدولة ال

رئيس حزب

في ذكر

لبنان

