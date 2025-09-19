Advertisement

لبنان

في عنقون- صيدا.. عملية مداهمة للجيش

Lebanon 24
19-09-2025 | 07:35
نفذت قوة من الجيش بمؤازرة المخابرات عملية دهم لمنزل في بلدة عنقون  في قضاء صيدا جنوب لبنان وصادرت عددًا كبيرًا من الأسلحة داخل المنزل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
