في حي الشراونة.. الجيش يتحضر لعملية أمنية واسعة

تعمل قوة مؤللة كبيرة من فوج المكافحة على تطويق حي الشراونة في وعلى إقفال المداخل المؤدية إلى الحي، بينما تتحرك قوة عسكرية باتجاه بلدة شليفا تحضيراً لعملية أمنية واسعة في منطقتي والبقاع .وتستخدم القوة طائرات مسيرة من نوع "سيسنا" تابعة للقوات الجوية في التحضيرات للعملية الأمنية.